NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Clan del Golfo

Cae alias ‘Yogui’, presunto coordinador logístico del Clan del Golfo: estaría relacionado con el transporte y manejo de material de guerra

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cae alias ‘Yogui’, presunto coordinador logístico del Clan del Golfo - Foto Ejército Nacional de Colombia - X
Cae alias ‘Yogui’, presunto coordinador logístico del Clan del Golfo - Foto Ejército Nacional de Colombia - X
Del mismo modo, en este operativo fue capturado alias ‘Juan’ o ‘Rolo’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con inteligencia criminal dentro de la estructura.

Dos presuntos integrantes de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, del Clan del Golfo, fueron capturados durante un operativo realizado en la vereda El Cedro, jurisdicción de Gamarra, Cesar.

Este operativo fue adelantado por tropas del Gaula Militar Magdalena Medio, en coordinación con la Policía Nacional, durante diligencias de allanamiento y registro.

o

Según la información divulgada por el Ejército Nacional, entre los detenidos se encuentra alias ‘Yogui’, señalado por las autoridades como presunto coordinador logístico de zona de esta estructura criminal. De acuerdo con información de inteligencia militar, tendría injerencia en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde presuntamente estaría encargado de actividades de inteligencia delictiva y de coordinaciones logísticas para la organización.

Asimismo, según la información recopilada por las autoridades, ‘Yogui’ tendría una trayectoria criminal de más de 20 años. Habría ingresado en 2002 al Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, posteriormente, en 2023, habría entrado al componente criminal del Clan del Golfo, específicamente a la Subestructura Ferney Antonio López Polo, bajo el mando de alias ‘Mendoza’.

Para 2025, según las autoridades, ya habría asumido funciones como presunto cabecilla logístico de zona y se habría convertido en uno de los hombres de confianza de alias ‘Diomar’ o ‘Firma’, señalado como principal cabecilla de esta subestructura.

Del mismo modo, en este operativo fue capturado alias ‘Juan’ o ‘Rolo’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con inteligencia criminal dentro de la estructura.

o

Cabe resaltar que las labores de investigación también permitieron establecer, de acuerdo con el Ejército, que los dos capturados estarían presuntamente relacionados con el transporte y manejo de material de guerra utilizado por la organización para intimidar a habitantes de la región en medio de actividades extorsivas.

Durante los allanamientos fueron incautados una granada IM-26, un revólver calibre 38 con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12 milímetros, además de radios de comunicación y teléfonos celulares.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para los respectivos análisis y procedimientos judiciales.

Finalmente, los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, inicialmente, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos.

Temas relacionados:

Clan del Golfo

Captura

Ejército de Colombia

Grupos criminales

Grupos irregulares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher y ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

“La guerra debe terminar”: El emisario del Vaticano exige negociaciones directas en su visita a Moscú

Mérida

Pico Espejo se viste de blanco: estas son las sorprendentes imágenes de la nevada que adorna las montañas de Mérida

Playa en Cayo Sombrero, Falcón (Venezuela) - Foto de referencia: X
Falcón

Hombre perdió la vida mientras buceaba en Cayo Sombrero, Falcón

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher y ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov-Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

“La guerra debe terminar”: El emisario del Vaticano exige negociaciones directas en su visita a Moscú

Mérida

Pico Espejo se viste de blanco: estas son las sorprendentes imágenes de la nevada que adorna las montañas de Mérida

Playa en Cayo Sombrero, Falcón (Venezuela) - Foto de referencia: X
Falcón

Hombre perdió la vida mientras buceaba en Cayo Sombrero, Falcón

Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

"Vamos por el ELN en todos los frentes": Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del grupo armado

Kim Kardashian y Kanye West | Foto: EFE
Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West reunidos nuevamente para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

"Va a ser difícil que yo siga": jugador de la Selección Argentina pone en duda su continuidad tras renuncia de Messi

El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023