Kim Kardashian y Kanye West reunidos nuevamente para apoyar el primer concierto en solitario de su hija North West

Tras cinco años sin verse luego de su controversial divorcio Kim Kardashian y Kanye West fueron vistos en un mismo lugar de manera pública para presenciar el primer concierto de su primogénita North West.

La hija mayor de una de las parejas más controversiales del mundo del entretenimiento dio su primer recital este sábado en el Vic Theatre, en el vecindario de Lakeview, en Chicago.

Entre el público, por el que fue totalmente ovacionada, se encontraban sus padres. Por su parte, Kim no pudo ocultar su orgullo y grabó gran parte del recital de North, para después subirlo a redes sociales.

Mientras que el rapero 'Ye' siguió el concierto como todo un aficionado e incluso no pudo ocultar su emoción cuando North cantó una canción inédita que tenía como sample el famoso hit del rapero 'Coldest Winter'.

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North cantó otro tema inédito que tenía también el sample de la famosa canción de Avril Lavinge de 2007 'Girlfriend'.

La joven, de 13 años, contó con público de todas las edades en un recital en el que lució una peluca azul, un vestido de muñeca y varios piercings. Es por esta razón por la que en redes ha regresado la discusión del descuido parental de la empresaria y el rapero.

"Algunas personas tienen hijos… otras tienen productos de marketing", "Esto es ridículo", "Todo esto es marketing para las Kardashian y Kanye", "Ambos padres han fallado", "Esto no va a terminar bien para esa niña", son algunos de los comentarios.

Tras un matrimonio de siete años (de 2014 a 2021), la pareja tuvo cuatro hijos: North y Saint, de 10 años; Chicago, de 8; y Psalm, de 7 años.

Pese a su polémica separación ambos han sabido llevar la coparentalidad, sobre todo con North que ha expresado en muchas ocasiones querer seguir los pasos de su padre en el mundo de la música.