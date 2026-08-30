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Domingo, 30 de agosto de 2026
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Dolly Parton

Dolly Parton dejó una canción que nadie podrá escuchar hasta 2046: se conoce la razón

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
La legendaria cantante y compositora falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, después de enfrentar una corta batalla contra el cáncer.

La música country y sus seguidores alrededor del mundo están de luto por la muerte de Dolly Parton, una de las artistas más reconocidas y admiradas de la industria.

La legendaria cantante y compositora falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, después de enfrentar una corta batalla contra el cáncer.

A lo largo de una carrera que marcó generaciones, Parton dejó canciones que trascendieron el género y se convirtieron en verdaderos clásicos, entre ellas Jolene, 9 to 5, Here You Come Again y I Will Always Love You.

De acuerdo con reportes de TMZ, cuatro días antes de su muerte la artista había sido hospitalizada en Nashville debido a complicaciones relacionadas con su salud renal y un padecimiento de carácter autoinmunitario. Ese mismo día, durante una conversación con la revista People, la cantante reconoció que no atravesaba su mejor momento físico, aunque manifestó que todavía tenía proyectos y asuntos pendientes.

Una canción de Dolly Parton que tendrá que esperar hasta 2046

El legado de Dolly Parton podría sumar un nuevo capítulo incluso después de su muerte. La artista dejó preparada una canción inédita que permanecerá guardada durante casi dos décadas antes de que el público pueda escucharla.

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El tema se titula “My Place in History” y fue compuesto y grabado por Parton en 2015, durante la inauguración de Dollywood's DreamMore Resort and Spa, el complejo turístico ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

Desde entonces, la grabación permanece protegida dentro de una cápsula del tiempo conocida como “Dream Box”. La pieza se encuentra resguardada en una vitrina del complejo, donde permanece cerrada y protegida hasta que llegue la fecha establecida por la propia cantante.

Parton dejó instrucciones claras: la cápsula no deberá abrirse antes del 19 de enero de 2046, fecha en la que se conmemorará el centenario de su nacimiento.

La curiosidad por descubrir esta última canción ha aumentado tras su fallecimiento. Sin embargo, todo indica que los seguidores tendrán que esperar hasta esa fecha para conocer el contenido del misterioso tema.

La propia Dolly Parton había hablado anteriormente sobre la canción y confesó que en más de una ocasión sintió deseos de recuperar la grabación y escucharla nuevamente.

Durante una entrevista con Kelly Clarkson, la artista incluso bromeó sobre lo mucho que le inquietaba tener la canción guardada y aseguró que se trataba de un tema que consideraba realmente bueno.

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