Caen dos presuntos integrantes del Frente 36 de las Farc en zona rural de Medellín: imágenes dejan ver explosivos y municiones

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de dos personas que, de acuerdo con las investigaciones, harían parte de una red de apoyo logístico encargada de abastecer con armas, municiones y explosivos al Frente 36 de las disidencias de las FARC.

VEA TAMBIÉN Preocupante déficit de 90.000 hombres en las Fuerzas Armadas de Colombia por culpa de los acuerdos de paz con la FARC o

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Las Playas Altas, en el corregimiento de San Cristóbal, zona rural de Medellín. Durante una diligencia de registro y allanamiento, las autoridades encontraron 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio y una mira telescópica para rifle de precisión.

Asimismo, fueron incautados tres uniformes y 25 parches con insignias alusivas a las FARC-EP, elementos de intendencia, dos cartillas de doctrina y dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis para establecer posibles conexiones con otras personas y las rutas utilizadas para transportar el material.

Según la información dada por el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los dos capturados fueron identificados como Jolaisson Graciano Higuita y Juan Carlos Correa Correa y habrían sido sorprendidos en flagrancia. Posteriormente, un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las autoridades investigan ahora el alcance de esta presunta red de abastecimiento y sus posibles conexiones con estructuras armadas que tienen presencia en diferentes zonas de Antioquia. De acuerdo con reportes oficiales y de las autoridades departamentales, el Frente 36 ha mantenido actividad criminal principalmente en el norte y nordeste de Antioquia. En abril, la Gobernación señaló a esta estructura por hechos de violencia, desplazamiento y confinamiento de comunidades, mientras que en junio denunció presiones sobre habitantes de municipios como Angostura y Campamento.

Cabe resaltar que el operativo ocurre después de diferentes acciones de la Fuerza Pública contra esta estructura durante 2026. En febrero, la Policía reportó la muerte de alias ‘Venezuela’, señalado como integrante del Frente 36, en una operación realizada en zona rural de Anorí. En marzo, las autoridades anunciaron la desarticulación de una red urbana relacionada con esta estructura, con seis capturas y 14 allanamientos en el Valle de Aburrá.

Las imágenes del procedimiento también fueron divulgadas en redes sociales, entre ellas fotografías y videos relacionados con el operativo y los elementos encontrados durante el allanamiento en San Cristóbal. Federico Gutiérrez publicó imágenes del procedimiento y aseguró que las autoridades continuarán las acciones contra las redes encargadas de suministrar material bélico a estas estructuras.