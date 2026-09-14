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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Fórmula 1

Lluvia de críticas de pilotos de F1 al nuevo circuito de Madrid tras el GP de España: "Casi me quedé dormido"

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista del circuito Madring, sede del Gran Premio de España-Foto: EFE
Vista del circuito Madring, sede del Gran Premio de España-Foto: EFE
El debut del circuito urbano de Madrid generó duras críticas entre los pilotos por falta de zonas de sobrepaso.

El esperado estreno del circuito de Madrid en el calendario de la Fórmula 1 de 2026 dejó un amargo sabor de boca entre los pilotos de las escuderías. La escasez de sobrepasos decisivos y la nula degradación de los neumáticos convirtieron el Gran Premio de España en una carrera plana, lo que desencadenó una ola de objeciones por parte de los pilotos sobre el diseño, la seguridad y la viabilidad de los monoplazas actuales en este trazado.

Las declaraciones tras la prueba fueron contundentes. Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de Audi, ironizó sobre el espectáculo ofrecido en pista: “Sí, casi me quedé dormido también”.

Kimi Antonelli de (Mercedes) advirtió, por su parte, sobre la imposibilidad de arriesgar una maniobra.

“Definitivamente no genera oportunidades de adelantamiento y no te incita a intentar una maniobra, porque el 80% de las veces corres el riesgo de chocar”, indicó.

El trazado, diseñado por Jarno Zaffelli para conectar los pabellones de IFEMA con sectores urbanos, concentró las mayores quejas en sus chicanas estrechas y en tramos de alta velocidad con visibilidad reducida.

Lando Norris de McLaren cuestionó duramente el concepto: “No sé cómo alguien mira este diseño y dice: ‘¡Genial!’”, al tiempo que propuso eliminar las curvas 18 y 19 para habilitar una horquilla ancha que propicie adelantamientos reales.

Por su parte, George Russell y Valtteri Bottas coincidieron en que la recta principal termina en una sección demasiado angosta que facilita el bloqueo de los rivales.

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A las críticas sobre el espectáculo se sumaron alertas sobre la seguridad. Carlos Sainz comparó el trazado con circuitos como Yeda o Bakú, calificándolo de “deficiente” en términos de protección al piloto por las eses que se toman a ciegas a más de 260 km/h.

Asimismo, referentes como Fernando Alonso y el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen reincidieron en su preferencia por trazados permanentes como Spa-Francorchamps, señalando que la tecnología actual de los autos resta mérito a curvas peraltadas como 'La Monumental'.

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Ante el malestar generalizado de las escuderías, los organizadores y la FIA ya tienen sobre la mesa la revisión de las chicanas, la visibilidad y las zonas de frenado con miras a reconfigurar la pista para la edición del próximo año.

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