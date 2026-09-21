Entre agua y basura: así se ven varias calles inundadas en el estado Zulia tras fuertes lluvias del fin de semana

Las intensas lluvias registradas en Maracaibo y el municipio San Francisco (estado Zulia) causaron severas inundaciones.

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Asimismo, las precipitaciones provocaron el colapso de los sistemas de drenaje debido al desbordamiento de cañadas y la acumulación de basura.

Las precipitaciones más intensas en gran parte de Venezuela han arreciado de manera notable desde mediados de agosto de 2026.

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Aunque el periodo lluvioso oficial abarca de abril a noviembre, la interacción de las ondas tropicales (con más de 50 sistemas pronosticados para la temporada) contrasta con la alerta emitida por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN).

Esta alerta se refiere al impacto de El Niño, el cual propicia altas temperaturas y un descenso paulatino de las lluvias hacia el cierre del año.

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Hasta el momento, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) mantiene la vigilancia sobre el océano Atlántico Central Tropical ante el avance de la onda tropical número 52.

De acuerdo con los reportes, se prevé que este sistema meteorológico ingrese a Venezuela entre el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre.