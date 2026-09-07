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“Son muy malos, tío”: cámara escondida pilló a estrella del FC Barcelona arremetiendo contra sus rivales en pleno partido

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del FC Barcelona (AFP)
Jugadores del FC Barcelona (AFP)
El resultado habló por sí solo y el conjunto azulgrana pasó la "aplanadora" sobre los valencianos.

El Barcelona sorprendió nuevamente y goleó al Valencia 5-0 en la cuarta fecha de La Liga con doblete de Lamine Yamal y debut de Gabriel Jesus como azulgrana.

El equipo azulgrana mantiene su pleno de victorias en cuatro partidos ligueros con los goles de Lamine Yamal (6' y 84'), Fermín López (22'), Raphinha (50') y Pedri (78').

Vigente campeón liguero, el Barcelona lidera en solitario el campeonato con puntaje perfecto y con dos puntos de ventaja sobre el Alavés, que ganó 5-2 a Osasuna para ponerse segundo.

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Por su parte, su máximo rival, el Real Madrid, terminó la jornada en el tercer peldaño tras caer 1-0 ante el Real Betis.

El resultado habló por sí solo y el conjunto azulgrana pasó la "aplanadora" sobre los valencianos, un marcador que generó todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol.

Sin embargo, una de las voces que encendió la polémica fue la del mediocampista español Rodri, flamante fichaje del Barcelona, que fue pillado por una cámara cuando se refería al nivel de sus rivales.

“Son muy flojos”, dijo el Balón de Oro tras sentarse en el banquillo al ser sustituido por Marc Bernal al minuto 62 del encuentro.

“Son muy malos, tío”, repitió el exjugador del Manchester City mientras el defensor Pau Cubarsí escuchaba atentamente.

Pero no terminó y volvió a arremeter contra los rivales: "Tú, es que no han pasado del centro del campo, eh, en la segunda parte”.

Las declaraciones fueron obtenidas por una cámara escondida de Movistar+, que se encarga de revelar cada jornada lo que pasa en la intrahistoria de cada juego, como en esta ocasión.

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Internautas respondieron de inmediato al contenido y el medio eliminó el video de sus redes sociales.

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