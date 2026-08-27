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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Selección Colombia

Jugador revelación de la Selección Colombia estaría a un paso de ir a una exótica liga de Europa: pagarían más de 15 millones de euros por él

agosto 27, 2026
Por: David Lozano
Selección Colombia en amistoso ante Nueva Zelanda - Foto: EFE
Selección Colombia en amistoso ante Nueva Zelanda - Foto: EFE
Viene de la liga de España y, debido a su gran participación en el Mundial, no tiene asegurada su permanencia allí.

Los colombianos siguen siendo noticia en el mercado de fichajes y uno de los jugadores más seguidos en esta ventana de verano es el volante Gustavo Puerta, quien ya tuvo acción en los primeros partidos de Racing de Santander en La Liga de España, pero no tiene asegurada su permanencia, ya que las ofertas que le llueven en el Viejo Continente son cada vez mayores.

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En las últimas horas, la prensa reveló las cifras y el equipo de una liga europea que está dispuesto a contar con él y quedarse con sus servicios. Según el periodista Nikos Kotsis, el Olympiacos estaría dispuesto a pagar más de 15 millones de euros por el traspaso de Gustavo Puerta.

"El Olympiacos envió una oferta oficial por valor de 16.000.000 euros al Racing Santander y cubre la cláusula del jugador, para cerrar de inmediato a Gustavo Puerta. Fuerte interés por el colombiano también de Benfica, Eintracht, pero los rojiblancos lo dan todo para traerlo a Grecia", fue la información que reveló.

Más allá del deseo de los griegos, lo que sorprende es que el mediocampista tendría todo arreglado de antemano.

"El Olympiacos tiene un acuerdo con Puerta desde hace tiempo. Eso es de conocimiento general. Y también ha sido reportado por los españoles, ya que el jugador y su agente presionaron a Racing para que aceptara las ofertas del Olympiacos. Pero como estamos a 26 de agosto, es mejor ser un poco más cautelosos. Si Benfica y Eintracht también pagan la cláusula (como creo/sé que lo harán), se desatará una batalla por quién se lo lleva. No puedo ser más claro", agregó.

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Puerta ya había sonado para el Nottingham Forest y ahora tiene mucho más sentido que Olympiacos lo quiera, puesto que tanto el club inglés como el griego son del mismo dueño. El jugador de la Selección Colombia se habría inclinado por el equipo de la Premier League, pero no llegaron a un acuerdo.

Finalmente, cabe resaltar que el colombiano, en el Mundial que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México, tuvo una participación que se llevó las miradas. Incluso, muchos aficionados de la Tricolor afirmaron que fue el mejor jugador de la Selección Colombia y aseguraron que iría a un equipo grande, al ser la gran revelación.

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