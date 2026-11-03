Colombia será sede oficial del Sudamericano Sub-20: será la sexta ocasión en que el torneo se juegue en territorio cafetero

Colombia se empezó a consolidar como una de las sedes favoritas de la Conmebol. Este año se disputará en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que servirá como medidor para el torneo de selecciones que viene en enero.

Y ahora la Conmebol anunció que Colombia será la sede del próximo Sudamericano Sub-20, programado del 22 de enero al 7 de febrero de 2027.

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Esta será la sexta ocasión en que el torneo juvenil se dispute en nuestro país, después de las ediciones de 1964, 1987, 1992, 2005 y 2023.

“De esta manera, el fútbol colombiano volverá a recibir una competencia continental de selecciones juveniles, en un certamen que representa una instancia importante para el desarrollo de los futbolistas y la proyección de las nuevas generaciones del fútbol sudamericano”, apunta el comunicado.

Cabe resaltar que la Tricolor siempre que fue sede del Sudamericano Sub-20, registró buenas presentaciones, entre ellas dos de sus tres títulos:

Sudamericano Sub-20 de 1964: Colombia fue tercera.

Sudamericano Sub-20 de 1987: Colombia fue campeona.

Sudamericano Sub-20 de 1992: Colombia fue tercera.

Sudamericano Sub-20 de 2005: Colombia fue campeona.

Sudamericano Sub-20 de 2023: Colombia fue tercera.

Así que, con el compromiso de mantener ese rendimiento en condición de local, la Selección Colombia de César Torres tiene un microciclo programado para noviembre.



Entre las principales novedades del combinado nacional se encuentra Franco Pérez, jugador de Boca Juniors, quien es hijo del ídolo de Independiente Santa Fe, Omar Sebastián Pérez, y prefirió jugar con la Tricolor por encima de la nacionalidad argentina de su familia.

Cabe resaltar que las ciudades elegidas por la Conmebol para recibir los partidos todavía no están confirmadas. En la edición de 2023 se utilizaron cuatro estadios en las ciudades de Bogotá y Cali, por lo que Barranquilla y Medellín tienen grandes opciones de acoger el torneo.

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) será la encargada de tomar esa decisión, en función del calendario de la Liga BetPlay y de los conciertos que desde ya están programados para el año entrante.

En el Sudamericano Sub-20 se definen los cupos al Mundial de la categoría, que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Sudamérica tiene cuatro cupos disponibles para dicho torneo, tiquetes que se entregarán a los mejores clasificados del hexagonal final.