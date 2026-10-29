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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Las autoridades de Anzoátegui ratifican privativa de libertad contra dos sacerdotes

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Sacerdotes - Foto de referencia: Pexels
Sacerdotes - Foto de referencia: Pexels
A los religiosos se les imputan los presuntos delitos de abuso sexual agravado y continuado en perjuicio de cuatro menores.

Este jueves, las autoridades del estado Anzoátegui, en Venezuela, ratificaron la privativa de libertad contra dos sacerdotes.

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A los religiosos se les imputan los presuntos delitos de abuso sexual agravado y continuado en perjuicio de cuatro menores.

Las víctimas, jóvenes de entre 15 y 16 años, se desempeñaban como monaguillos y miembros del coro parroquial.

Fue el pasado lunes 26 de octubre que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a dos curas vinculados al Ordinariato Militar que ejercían labores pastorales en la Diócesis de Barcelona, estado Anzoátegui.

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El procedimiento se llevó a cabo en la Casa Parroquial de la Ermita del Carmen, poco después de finalizar una misa solemne en conmemoración del natalicio número 162 de San José Gregorio Hernández.

Los religiosos fueron identificados como Carlos Eduardo Quintero, párroco de la Ermita del Carmen y capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y Ramón Acosta.

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De acuerdo con testimonios, los funcionarios ingresaron al recinto y se llevaron a ambos sacerdotes ante la presencia de feligreses y colaboradores.

La Diócesis de Barcelona confirmó las detenciones a través de un comunicado. Según explicó, una vez conocida la situación, informó al obispo militar y puso en marcha una investigación previa.

La institución eclesiástica manifestó su rechazo a cualquier forma de abuso y reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y la protección de la dignidad humana.

También recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario mediante un proceso legal.

En ese sentido, la diócesis pidió a los fieles actuar con prudencia y respetar las garantías procesales mientras avanzan las investigaciones.

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