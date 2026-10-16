Meta se defiende ante las acusaciones en plena batalla electoral entre Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil

La empresa tecnológica Meta negó interferir en las elecciones presidenciales de Brasil o favorecer al candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, después de que la campaña del presidente denunciase presuntas restricciones a sus contenidos en las plataformas digitales.

En un comunicado difundido el viernes 16 de octubre, la compañía aseguró que los inconvenientes registrados en la campaña obedecieron a fallos técnicos, mecanismos de prevención del fraude y exigencias regulatorias, y no a decisiones motivadas por preferencias políticas.

La controversia se agravó a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre, en una contienda en la que las redes sociales se convirtieron en un escenario central de confrontación política.

La compañía detalló que muchos de los incidentes denunciados por el equipo de Lula tuvieron causas diferentes.

Entre ellos expresó la desactivación temporal y por error de la cuenta publicitaria de la campaña, una falla global en el conteo de reproducciones de Instagram Reels y dificultades para crear anuncios desde publicaciones existentes.

Meta aseguró que estos problemas no estuvieron dirigidos únicamente en contra del mandatario brasileño y que algunos afectaron a usuarios y anunciantes de distintos países.

La empresa igualmente se refirió a una falla en su herramienta de inteligencia artificial, Meta AI, que permitió en un periodo limitado generar determinadas imágenes que están relacionadas con Flávio Bolsonaro, así como algunas solicitudes vinculadas con Lula no obtenían el mismo resultado.

Según la compañía, el problema se produjo por una brecha en los mecanismos de protección que identificaban nombres y números electorales. Meta aseguró que corrigió esa falla el mismo día en que fue detectada.

Pese a sus explicaciones, las denuncias generaron cuestionamientos acerca de la transparencia de los algoritmos y la capacidad de las grandes plataformas tecnológicas para influir en la circulación de información en una elección.

El equipo electoral del presidente brasileño indicó que distintos contenidos que tienen relación con su candidatura sufrieron limitaciones de alcance, dificultades para compartir publicaciones y restricciones para publicitar mensajes políticos.

La campaña de igual forma cuestionó la aparición de recomendaciones vinculadas con Flávio Bolsonaro en Instagram y WhatsApp, al considerar que estas prácticas pueden otorgar una ventaja al candidato opositor.

frente a la gravedad de las acusaciones, el Partido de los Trabajadores anunció que llevaría el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el argumento de que las plataformas digitales no deben interferir en el desarrollo de los comicios.

Meta, por su parte, rechazó aplicar criterios ideológicos en la distribución de contenidos y aseguró que sus normas se aplican por igual a los candidatos, partidos y corrientes políticas.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a Meta garantizar un tratamiento equitativo para Lula y Flávio Bolsonaro en la distribución de contenidos político-electorales en la recta final de la campaña.

La decisión, confirmada por el pleno del tribunal, establece medidas preventivas para evitar probables desequilibrios en la difusión de publicaciones y contempla una multa al día de 500.000 reales en caso de incumplimiento.