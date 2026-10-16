NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Brasil

Meta se defiende ante las acusaciones en plena batalla electoral entre Lula y Flavio Bolsonaro en Brasil

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Logo de META - Foto
Logo de META - Foto
La empresa, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, atribuyó a fallos técnicos los problemas denunciados por la campaña del presidente brasileño.

La empresa tecnológica Meta negó interferir en las elecciones presidenciales de Brasil o favorecer al candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, después de que la campaña del presidente denunciase presuntas restricciones a sus contenidos en las plataformas digitales.

En un comunicado difundido el viernes 16 de octubre, la compañía aseguró que los inconvenientes registrados en la campaña obedecieron a fallos técnicos, mecanismos de prevención del fraude y exigencias regulatorias, y no a decisiones motivadas por preferencias políticas.

La controversia se agravó a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre, en una contienda en la que las redes sociales se convirtieron en un escenario central de confrontación política.

La compañía detalló que muchos de los incidentes denunciados por el equipo de Lula tuvieron causas diferentes.

Entre ellos expresó la desactivación temporal y por error de la cuenta publicitaria de la campaña, una falla global en el conteo de reproducciones de Instagram Reels y dificultades para crear anuncios desde publicaciones existentes.

Meta aseguró que estos problemas no estuvieron dirigidos únicamente en contra del mandatario brasileño y que algunos afectaron a usuarios y anunciantes de distintos países.

La empresa igualmente se refirió a una falla en su herramienta de inteligencia artificial, Meta AI, que permitió en un periodo limitado generar determinadas imágenes que están relacionadas con Flávio Bolsonaro, así como algunas solicitudes vinculadas con Lula no obtenían el mismo resultado.

Según la compañía, el problema se produjo por una brecha en los mecanismos de protección que identificaban nombres y números electorales. Meta aseguró que corrigió esa falla el mismo día en que fue detectada.

Pese a sus explicaciones, las denuncias generaron cuestionamientos acerca de la transparencia de los algoritmos y la capacidad de las grandes plataformas tecnológicas para influir en la circulación de información en una elección.

El equipo electoral del presidente brasileño indicó que distintos contenidos que tienen relación con su candidatura sufrieron limitaciones de alcance, dificultades para compartir publicaciones y restricciones para publicitar mensajes políticos.

La campaña de igual forma cuestionó la aparición de recomendaciones vinculadas con Flávio Bolsonaro en Instagram y WhatsApp, al considerar que estas prácticas pueden otorgar una ventaja al candidato opositor.

frente a la gravedad de las acusaciones, el Partido de los Trabajadores anunció que llevaría el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el argumento de que las plataformas digitales no deben interferir en el desarrollo de los comicios.

Meta, por su parte, rechazó aplicar criterios ideológicos en la distribución de contenidos y aseguró que sus normas se aplican por igual a los candidatos, partidos y corrientes políticas.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a Meta garantizar un tratamiento equitativo para Lula y Flávio Bolsonaro en la distribución de contenidos político-electorales en la recta final de la campaña.

La decisión, confirmada por el pleno del tribunal, establece medidas preventivas para evitar probables desequilibrios en la difusión de publicaciones y contempla una multa al día de 500.000 reales en caso de incumplimiento.

Temas relacionados:

Brasil

Luiz Inácio Lula Da Silva

Meta

Flávio Bolsonaro

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Podría ser extraditado a nuestro país”: abogado sobre la posible extradición de Diosdado a Chile por su participación en el caso de Ronald Ojeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Gobierno De la Espriella se refiere a Venezuela: busca integración económica en zona fronteriza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez fue acusada ante EEUU por secuestro y tortura de ciudadanos de ese país: esto se sabe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Maricarmen Abascal (AFP)
España

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella al crimen: fue abatido sospechoso implicado en asesinato de Miguel Uribe

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Exdirector de la Policía tomará acciones legales en contra de Gustavo Petro: “Me tenía entre ojos”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maricarmen Abascal (AFP)
España

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella al crimen: fue abatido sospechoso implicado en asesinato de Miguel Uribe

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Exdirector de la Policía tomará acciones legales en contra de Gustavo Petro: “Me tenía entre ojos”

Fernando Botero - EFE
Fernando Botero

Importante obra de Fernando Botero cayó desde el tercer piso del Museo Nacional: sufrió varios daños y tendrá que ser intervenida

Persona vota en un centro electoral de Venezuela / Delcy Rodríguez habla en la Asamblea General de la ONU - Fotos de referencia: EFE
Plataforma Unitaria

Plataforma Unitaria Democrática exige a Delcy Rodríguez que sus promesas frente a la ONU se transformen de inmediato en "hechos concretos y verificables"

Ejército de Colombia (EFE)
Abelardo de la Espriella

Abelardo De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta tras amenazas de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Esta es la camiseta que Messi llevará en su partido de despedida de la Selección Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023