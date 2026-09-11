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Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira jugarán en LoanDepot Park: buscan recaudar fondos para los afectados por los terremotos en Venezuela

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de los equipos de béisbol Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira (Venezuela) - Imágenes de referencia: X
Logo de los equipos de béisbol Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira (Venezuela) - Imágenes de referencia: X
Según la organización del evento, una parte sustancial de los ingresos recaudados por la venta de entradas se destinará directamente a las labores de asistencia humanitaria para los afectados por los terremotos.

Los equipos de béisbol venezolano Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira jugarán en el LoanDepot Park, en Miami, Florida (EE. UU.) con la finalidad de recaudar fondos para los afectados de los terremotos en Venezuela.

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'La nave turca' y 'los escualos' se medirán los días 14 y 15 de noviembre de 2026, como parte de la segunda edición del torneo "Choque de Gigantes".

Según la organización del evento, una parte sustancial de los ingresos recaudados por la venta de entradas se destinará directamente a las labores de asistencia humanitaria para los afectados por los terremotos.

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El evento es organizado por los Miami Marlins en conjunto con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Cabe recordar que la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) comenzará el próximo 12 de octubre.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

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Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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