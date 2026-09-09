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Reacciones desde Venezuela a visita de Rubio a Colombia, donde habló de la transición: piden firmeza

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio a Colombia, donde habló de la situación y de la transición en Venezuela, algunas reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar y pidieron firmeza frente a los problemas que afectan a millones de venezolanos. “Se llevaron a Maduro, pero seguimos en las mismas”, dijo a NTN24 una ciudadana venezolana. Por otro lado, el politólogo Walter Molina señaló que los venezolanos necesitan tener definida una fecha para una elección presidencial.

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