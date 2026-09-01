Capturados presuntos integrantes del Tren de Aragua por crimen de un profesor: “El trabajo que desarrollaba con jóvenes para alejarlos de la criminalidad habría sido el motivo por el que fue asesinado”

La investigación por la muerte de Kevin Santiago Ángel, un profesor de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, llevó a la captura de ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes habrían huido de la capital del país y se escondieron en la frontera con Venezuela.

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La Fiscalía afirmó que una de las hipótesis del crimen estaría orientada a la actividad social que desarrollaba el profesor en esa zona de la ciudad, principalmente, la de alejar a los jóvenes de la delincuencia y el consumo de estupefacientes.

"El trabajo comunitario que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría sido el motivo por el que fue asesinado, entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación e identificó a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua que estarían relacionados con el crimen”, advirtió el ente acusador.

De acuerdo con la investigación, los capturados tendrían responsabilidad en el crimen. Se trata de ocho hombres que serían integrantes de esta organización criminal y que, presuntamente, pretendían que el homicidio quedara en la impunidad.

"Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). Una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas)”, dijo la Fiscalía.

Cabe resaltar que, para asesinar al profesor Ángel, según la investigación, los integrantes de la estructura lo habrían engañado para que acudiera hasta el lugar donde posteriormente fue atacado hasta perder la vida.

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“Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como Osmer, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial y articulador del cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá”, indicó la Fiscalía.

Finalmente, los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, a la espera de que se determine una medida de aseguramiento que podría enviarlos a la cárcel.