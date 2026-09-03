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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Inter de Miami

Futbolista sudamericano que marcó el gol más rápido del Mundial 2026 llega al Inter Miami de Lionel Messi

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jugadores del Inter Miami, incluido el argentino Lionel Messi. (EFE)
Jugadores del Inter Miami, incluido el argentino Lionel Messi. (EFE)
El mediocampista Matías Galarza ya ha sido oficializado como nuevo fichaje del club de Miami, tras su destacada actuación con Paraguay en la Copa del Mundo.

El que fue autor del gol más rápido del Mundial 2026 tiene nuevo destino: el mediocampista de Paraguay, Matías Galarza, fue oficializado este jueves como nuevo jugador del Inter Miami, club que tiene a Lionel Messi como su figura más importante.

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Galarza ha escrito su nombre en la historia de la Copa del Mundo en el partido entre Paraguay y Turquía. Con solo 64 segundos de juego, el volante recibió el balón fuera del área y realizó un potente remate de zurda que fue directo al fondo de la portería turca para poner el 1-0 de la Albirroja.

La anotación hizo que superara la marca la cual horas antes estableció el marroquí Ismael Saibari, quien convirtió frente a Escocia a los 71 segundos. De esta manera, el paraguayo quedó con el registro del tanto más rápido de la Copa del Mundo 2026.

El gol también fue determinante para la selección de Paraguay ya que se impuso 1-0 ante Turquía.

Galarza fue el mejor jugador del partido y luego volvió a ser protagonista en los 16vos de final frente a Alemania, partido en el que dio una asistencia e hizo su lanzamiento en la tanda de penales, en la clasificación de la selección paraguaya para los octavos de final.

Ahora bien, esa actuación mundialista ha abierto una nueva etapa en su carrera. Inter Miami hizo oficial su integración a préstamo desde River Plate hasta el final de la temporada 2026 de la MLS. Lo anterior con una opción de compra al término de la cesión. El equipo precisó que el préstamo quedó cerrado antes del cierre del segundo periodo de transferencias de la liga y que el jugador está pendiente de recibir su Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1.

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Según informó AS, el futbolista de Paraguay llega para mejorar el mediocampo del conjunto de Florida, luego de tener un breve paso por Atlanta United en la primera mitad de 2026. En dicho club jugó 13 partidos antes de regresar a River Plate.

Galarza, de 24 años, inició su formación en Olimpia y después pasó por Vasco da Gama, Coritiba y Talleres. Lo anterior antes de llegar a River. En 2026 de igual forma adquirió experiencia en la MLS con Atlanta United y consolidó sus actuaciones en la selección paraguaya.

Con su llegada a Miami, el futbolista ahora va a tener la oportunidad de compartir vestuario con Messi y seguir su carrera en una liga que ya conoce. Su desafío será demostrar a Inter Miami la versión que dejo ver con Paraguay.

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