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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Policía de Colombia

Así fue el operativo aéreo que permitió la captura de un hombre que intentó evadir un control de la Policía en Bogotá: van más de 70 detenidos con estas operaciones

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo aéreo en Bogotá - Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá - X
Operativo aéreo en Bogotá - Captura de pantalla Policía Metropolitana de Bogotá - X
Los uniformados también verificaron que el capturado registra antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 30 años por el presunto delito de receptación, luego de que fuera sorprendido conduciendo una motocicleta con una placa falsa en la localidad de Ciudad Bolívar.

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El procedimiento se realizó en el barrio Altos de la Cruz, mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje, registro y control con el apoyo de unidades de los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART).

A través de los drones, las autoridades detectaron la motocicleta y observaron que su conductor adoptó una actitud sospechosa e intentó evadir el control policial.

Tras la alerta, las patrullas que se encontraban en tierra reaccionaron e interceptaron el vehículo. Aunque el hombre sostuvo que la motocicleta era de su propiedad, la verificación realizada por los policías reveló inconsistencias en la placa.

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Según la información entregada por la Policía, la placa que llevaba el vehículo era falsa. Asimismo, se estableció que la motocicleta, al parecer, había sido hurtada el pasado 17 de julio mediante la modalidad de halado.

Cabe resaltar que, durante el procedimiento, los uniformados también verificaron que el capturado registra antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con la motocicleta recuperada. Esa entidad continuará con el proceso correspondiente por el presunto delito de receptación.

Finalmente, la Policía indicó que el apoyo del Grupo SIART en las diferentes actividades operativas desarrolladas durante lo corrido de 2026 ha permitido la captura de 71 personas por distintos delitos.

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