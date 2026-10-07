Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos hombres presuntamente involucrados con el asesinato de un adulto mayor de 73 años, cuyo cuerpo fue localizado en una zona de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela).
Los detenidos fueron identificados como Cristian Daniel Ramírez Velásquez, de 23 años, y Diego Moisés Ortega Carrullo, de 27, señalados por la muerte de Isidro Ramírez Gelvez.
Según reportes, la víctima habría sido asfixiada con una cuerda dentro de su casa, ubicada en el barrio Cassiano Lossada.
Las pesquisas apuntaron a que el crimen estaría relacionado con el hurto de objetos de valor pertenecientes a la víctima.
Luego del homicidio, los hombres presuntamente envolvieron el cuerpo en una hamaca y lo abandonaron en el sector Buena Vista, de la parroquia Cacique Mara.
Tanto Ramírez como Ortega quedaron a disposición del Ministerio Público, institución que ahora deberá continuar con las diligencias correspondientes.