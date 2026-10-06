Capturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTV

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a seis personas señaladas de estar involucradas en el hurto de aproximadamente 300 kilogramos de cobre perteneciente a la red de telecomunicaciones de la empresa estatal CANTV.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Vaquera, kilómetro 3 de la carretera hacia El Junquito, en la parroquia Sucre del municipio Libertador, Caracas.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el material habría sido extraído de las canalizaciones subterráneas de CANTV.

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Durante la intervención también fue desmantelado un establecimiento que operaba como chatarrería, el cual era utilizado como centro clandestino para almacenar y comercializar el cobre.

Entre las evidencias encontradas se contabilizaron los 300 kilos de cobre procesado, además de distintas herramientas que habrían sido utilizadas para acceder a las tanquillas y retirar el material.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 23.ª del Ministerio Público, instancia especializada en delitos relacionados con materiales estratégicos.