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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Colisión

Choque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionados

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Choque múltiple en Higuerote, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Choque múltiple en Higuerote, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
El accidente involucró cuatro vehículos: una motocicleta, un camión de carga, una grúa y un automóvil particular.

Un choque múltiple ocurrido en la avenida Bicentenario de Higuerote, estado Miranda (Venezuela), habría dejado al menos una persona fallecida y otras dos lesionadas, según reportes preliminares.

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El incidente se registró el pasado fin de semana, puntualmente la noche del sábado 26 de septiembre.

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El accidente involucró cuatro vehículos: una motocicleta, un camión de carga, una grúa y un automóvil particular.

De acuerdo con el medio local Noticias Barlovento, una persona habría muerto como consecuencia de la colisión.

Diferentes imágenes y videos difundidos a través de varias redes sociales muestran la magnitud del accidente.

En los materiales audiovisuales se observa que el automóvil particular sufrió importantes daños, mientras que la motocicleta quedó volcada sobre el pavimento, cerca de la división de la vía.

Por su parte, se evidencia que el camión y la grúa también permanecieron en las inmediaciones tras el impacto.

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Los accidentes de tránsito en Venezuela son un problema grave de salud pública. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), se registra una alta frecuencia de colisiones a nivel nacional.

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