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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Fiscalía de Colombia

Capturan en Cali a alias Pedro, señalado de coordinar negocios de narcotráfico hacia Estados Unidos

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan en Cali a alias Pedro - Foto Fiscalía Colombia
Capturan en Cali a alias Pedro - Foto Fiscalía Colombia
Silvio Mauricio Ospina Lemus fue capturado en Cali en un operativo articulado entre la Fiscalía, la Policía y la DEA.

Las autoridades capturaron en Cali, Valle del Cauca, a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias Pedro, señalado de ser un presunto bróker del narcotráfico que tendría conexiones con operaciones dirigidas hacia Estados Unidos.

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De acuerdo con la información entregada este 10 de septiembre por la Fiscalía General de la Nación, la captura se produjo en una acción articulada con la Policía Nacional y la DEA, en medio de una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes y el movimiento de recursos provenientes de estas actividades.

Según el ente investigador, alias Pedro sería señalado de manejar recursos ilícitos y coordinar transacciones relacionadas con cargamentos de cocaína mediante logística, financiación y blanqueo de capitales, además de utilizar tecnologías encriptadas y empresas fachada para desarrollar sus actividades.

La captura quedó registrada en imágenes divulgadas por la Fiscalía, en las que se observa al señalado durante el procedimiento adelantado por las autoridades.

¿Qué se conoce de la investigación?

La información preliminar apunta a que Ospina Lemus habría cumplido un papel de intermediario dentro de operaciones de narcotráfico, particularmente en la coordinación de transacciones relacionadas con cargamentos de cocaína.

El término bróker hace referencia a una persona que actuaría como intermediaria entre diferentes actores de una cadena criminal, facilitando acuerdos o transacciones sin necesariamente encargarse de todas las etapas del tráfico de droga.

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Además, la Fiscalía indicó que alias Pedro habría utilizado mecanismos de comunicación encriptados y empresas fachada, elementos que ahora hacen parte de la investigación para establecer el alcance de la presunta estructura y las personas que estarían vinculadas.

La participación de la DEA también evidencia que la investigación tiene un componente de cooperación internacional, debido a que los hechos estarían relacionados con actividades de narcotráfico con destino a Estados Unidos.

Por ahora, la información oficial conocida corresponde a la captura y a los señalamientos realizados por las autoridades. Será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de Silvio Mauricio Ospina Lemus dentro del proceso.

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