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Cilia Flores

Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, está solicitando "libertad condicional": argumenta que se encuentra "delicada de salud"

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Flores se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con un documento compartido por el periodista venezolano Orlando Avendaño en su cuenta de X, Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, está solicitando "libertad condicional".

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En el mencionado documento, citado por la empresa Guidepost Global, se lee: "Cilia Flores solicita la libertad provisional alegando diversas afecciones médicas y cardíacas. Me dicen que el Gobierno de Estados Unidos se opuso, la fiscalía se opuso, y su abogado le ha pedido al juez que lo considere".

"La empresa Guidepost Global, con sede en Nueva York, proporcionaría seguridad armada y vigilancia las 24 horas como parte del acuerdo de fianza propuesto, según Louis Milione, ejecutivo de Guidepost y exnúmero dos de la DEA", agrega.

Cilia Flores y Nicolás Maduro cumplieron ocho meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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Flores se encuentra recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión federal ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Está acusada por la justicia de Estados Unidos de delitos graves relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego.

El juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro en Estados Unidos comenzará el 1 de junio de 2027 en la Corte Federal del Distrito Sur de NY.

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Estando en el poder, Maduro y Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

Históricamente, Flores ha sido descrita como una operadora política central y un pilar de la consolidación institucional de la tiranía en Venezuela.

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