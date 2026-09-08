"Será una demolición controlada, removiendo escombros, debido a que fue un colapso parcial importante": Cali derriba edificios tras terremoto que golpeó a Colombia

Cali inició la demolición de los edificios que terminaron gravemente afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La labor empezó con el edificio María Mercedes Lloreda, estructura que está ubicada en el barrio Cuarto de Legua, uno de los sectores más afectados por el sismo.

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Según informó EFE, las autoridades ya han identificado 11 inmuebles que tendrán que ser demolidos por los daños estructurales que se provocaron por el terremoto.

Las intervenciones se desarrollarán exclusivamente con maquinaria y sin usar explosivos por el riesgo que estos podrían significar para las edificaciones ubicadas en los alrededores.

El María Mercedes Lloreda ha sido el primero en entrar en este proceso. La estructura tenía 22 viviendas con cerca de 80 metros cuadrados cada una y sufrió un colapso parcial, sobre todo en su primer piso. El desplome causó la muerte de Elsa Valencia Giraldo, de 84 años. Se encontraba dentro del edificio cuando sucedió el terremoto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, detalló que se trata de una demolición controlada, porque los pisos superiores han sido asentados sobre la zona donde antes se hallaba el primer nivel. La intervención empezó desde la parte superior de la estructura y sigue de forma progresiva al tiempo que los restos son retirados en camiones.

“Será una demolición controlada, removiendo escombros, debido a que fue un colapso parcial importante” dijo Eder, según recogió EFE. El funcionario igualmente aseguró que las autoridades están trabajando de manera directa con las familias afectadas para evitar que vayan a estar desamparadas en el proceso.

El terremoto dejó 154 personas fallecidas en Cali y provocó daños en miles de viviendas y edificaciones. Según el reporte de la Alcaldía, 52.809 familias solicitaron evaluaciones de daños o se declararon afectadas por el sismo. Por otro lado, 45.139 ya fueron reportadas como damnificadas.

La emergencia se mantiene a cientos de personas fuera de sus hogares. Por el momento, 492 ciudadanos siguen en alojamientos temporales, así como las autoridades avanzan en las soluciones habitacionales y en la recuperación de las zonas afectadas.

La Alcaldía afirmó que las viviendas que se construyan en la restructuración van a tener como prioridad a los que perdieron sus hogares en los edificios que serán demolidos y a las familias que quedaron sin vivienda por los efectos del terremoto.

De esta manera, la demolición del María Mercedes Lloreda representa el inicio de una nueva etapa para Cali: retirar las estructuras que significan un riesgo y comenzar a reconstruir en una ciudad que aun trata de recuperarse de uno de los terremotos más devastadores que se han registrado recientemente en Colombia.