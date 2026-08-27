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Jueves, 27 de agosto de 2026
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volcán Puracé

Capturan en imágenes emisiones de ceniza de más de 3200 metros de altura del volcán Puracé en el occidente de Colombia

agosto 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Volcán Puracé en Colombia - Foto: SGC
Volcán Puracé en Colombia - Foto: SGC
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán capturó el registro visual de una de estas emisiones ocurridas en las últimas horas.

El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos en Colombia, ha presentado tres emisiones de ceniza durante las últimas 24 horas, alcanzando una altura máxima de 3250 metros sobre la cima del volcán, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en las últimas horas.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán capturó el registro visual de una de estas emisiones, ocurrida a las 10:08 a.m. del 27 de agosto, mediante una cámara situada a 27 kilómetros al noroccidente del volcán. Las imágenes muestran claramente la columna de ceniza elevándose desde el cráter.

Desde las 2:00 p. m. del día de ayer y hasta la hora de publicación del presente boletín, se registraron tres emisiones de ceniza, la altura máxima medida fue de 3250 m sobre la cima del volcán Puracé (Figura 1), y se recibieron reportes de caída de ceniza y percepción de ruidos por parte de los habitantes y vigías comunitarios de las veredas Cristales, Campamento y 20 de Julio del municipio de Coconuco así como del casco urbano”, detalló el organismo.

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Según el SGC, este tipo de actividad está contemplada dentro del estado de alerta Naranja en el que permanece el volcán Puracé desde el 1 de agosto de 2026. La alerta naranja implica que el volcán presenta cambios significativos en su comportamiento, aunque no necesariamente indica una erupción inminente.

Asimismo, el SGC detalló que se han registrado sismos en el volcán debido al fracturamiento de roca.

“Respecto a la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, se destaca el registro de un sismo de magnitud 2,3 , localizado a 8 km al noreste del cráter del volcán Puracé, a una profundidad de 9 km. El resto de la sismicidad se localizó debajo del cráter de Piocollo, entre 1 y 2 km de profundidad. El proceso de deformación lento del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga persiste”, indicó.

La cadena volcánica Los Coconucos, de la cual forma parte el Puracé, es uno de los sistemas volcánicos más monitoreados de Colombia debido a su actividad histórica y su proximidad a centros poblados. El volcán se encuentra en el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo constante de la actividad del volcán mediante estaciones sísmicas, cámaras de vigilancia y otros instrumentos científicos.

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Las emisiones de ceniza registradas en las últimas horas forman parte del patrón de actividad que los vulcanólogos han estado observando desde que se elevó el nivel de alerta hace casi un mes. Las autoridades colombianas han establecido protocolos de evacuación y planes de contingencia para las comunidades cercanas al volcán.

El SGC recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La ceniza volcánica puede afectar la calidad del aire, la visibilidad y representar riesgos para la salud respiratoria, especialmente en poblaciones vulnerables.

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