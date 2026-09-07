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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Grupos criminales

Así fue el sepelio de alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: disparos y música en las calles

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Funeral de alias Bendito Menor - EFE y redes
Funeral de alias Bendito Menor - EFE y redes
Alias Bendito Menor tenía cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado.

En la mañana de este domingo 6 de septiembre se realizó en Riohacha, La Guajira, el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido en la madrugada del pasado viernes 4 de septiembre, en un milimétrico operativo de las autoridades.

En medio del sepelio, por la Troncal del Caribe, se registró a varios hombres fuertemente armados realizando constantes disparos al aire, mientras pasaba la caravana fúnebre por una de las calles del municipio. La ráfaga de balas se mezclaba con los cánticos de música popular, mientras el vehículo se movilizaba a muy lenta velocidad debido a la gran presencia de personas que le cerraban el paso.

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Igualmente, varios de los presentes gritaban: “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y amenazas por parte de otras personas fuertemente armadas.

Asimismo, en otro video publicado por habitantes de la región, se observa a un grupo de personas portando pancartas alusivas al grupo criminal, con el rostro de alias Bendito Menor.

Del mismo modo, en otras imágenes se ven los ataúdes de alias Bendito Menor y su pareja, alias Bebecita, donde una multitud de personas está reunida para su velación. Allí se escucha música popular y a familiares de los dos llorando junto a sus cuerpos.


Esta mujer era señalada de manejar las finanzas de la organización criminal. La Bebecita había sido capturada en septiembre de 2025 en Guachaca, Magdalena. A pesar de ser señalada de graves delitos, el juez le dio casa por cárcel.

Se sabe que los investigadores del caso fueron amenazados por el grupo criminal de Bendito Menor.

Cabe resaltar que, en momentos anteriores, pasaba la caravana y, en esta, se destacaba un corrido alusivo a las acciones de este grupo armado en el departamento de La Guajira.

“El Menor responde con plomo y rigor / En La Guajira su voz es la que impone el terror”, reza la letra de la canción, en la que se hacen varias menciones a Bendito Menor.

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La letra de la canción lanza varias amenazas a todo aquel que intente atacar a los jefes de la organización delictiva, ya sea para capturarlos o neutralizarlos.

Alias Bendito Menor tenía cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

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