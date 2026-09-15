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Martes, 15 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

Luis Díaz dejó emocionante mensaje que tuvo miles de reacciones ante el retiro de James Rodríguez de la selección Colombia

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez y Luis Díaz, futbolistas de la Selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez y Luis Díaz, futbolistas de la Selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, anunció este martes el fin de su ciclo en el combinado nacional.

El futbolista colombiano Luis Díaz se unió a los mensajes que desde diversos sectores ha recibido su compañero en la selección Colombia, James Rodríguez, luego de anunciar su retiro de la selección Colombia.

“Gracias por tanto capitán”, publicó Díaz junto a emoticones de un corazón, la bandera de Colombia y una cara triste.

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Díaz realizó su publicación en reacción al mensaje de despedida que el 10 de la selección Colombia puso en su perfil oficial de Instagram.

La publicación del jugador del Bayern de Múnich, conocido a nivel mundial como El Guajiro, fue ampliamente aclamada por los seguidores que lo premiaron con más de 10 mil ‘me gusta’ en apenas un par de horas.

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, anunció este martes el fin de su ciclo en el combinado nacional.

El histórico '10' se despide de la Tricolor tras una era inolvidable con 130 partidos jugados, 31 goles y 44 asistencias.

"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", dijo el capitán en el video en el que hizo oficial su decisión.

Rodríguez indicó que quería hablarles “desde el corazón" a los colombianos. "Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la Selección Colombia. Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme", dijo.

Y agregó: "tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé, mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre".

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Asimismo, agradeció a los colombianos por el apoyo: "A toda Colombia, gracias. Gracias por acompañarme durante tantos años. Gracias por celebrar conmigo, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo".

"Yo me voy tranquilo porque sé que le doy absolutamente todo. Gracias por cada recuerdo. Gracias por cada abrazo. Y gracias por cada momento. Muchas gracias, Selección Colombia. Gracias, Colombia", finalizó el '10'.

Apenas días antes, Rodríguez, de 35 años, protagonizó el fichaje más despampanante de los últimos años en Colombia al sumarse al Atlético Nacional.

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