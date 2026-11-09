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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Ecopetrol

Centro Democrático presentó un proyecto alternativo a la Ley de Rescate del Gobierno De la Espriella: proponen vender Ecopetrol

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
logo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol-Foto EFE- ilustrada
logo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol-Foto EFE- ilustrada
La Unión Sindical Obrera calificó la iniciativa como una traición a la patria y advirtió sobre los riesgos estratégicos de desprenderse del patrimonio público, en medio del debate legislativo sobre la Ley de Rescate Económico.

El partido político Centro Democrático presentó un proyecto alternativo frente a la Ley de Rescate Económico promovida por el Gobierno, el cual contempla, entre sus medidas principales, la venta parcial de la participación del Estado en la empresa Ecopetrol y en el Grupo de Inversiones Suramericana o ISA, con prioridad otorgada al sector solidario e inversionistas institucionales.

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“En el gobierno que presidí se vendió parte y se capitalizó. Ante esta situación de endeudamiento de Colombia, nosotros creemos que se debe vender parte y tener un acuerdo de gobernabilidad que la proteja, que garantice buena administración”, sentenció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien busca hacer frente al endeudamiento del país mediante un pacto corporativo que blinde la gestión empresarial.

La iniciativa de la oposición generó una reacción inmediata de rechazo por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), organización que emitió un comunicado oficial para advertir que desprenderse de los activos petroleros no solucionará el déficit fiscal y comprometerá de forma grave el abastecimiento energético nacional.

“Rechazamos las voces que proponen al país la venta de Ecopetrol para solucionar la crisis fiscal y evitar la implementación de más reformas tributarias; hacerlo es desconocer la realidad geopolítica mundial, cuyas mayores tensiones y conflictos bélicos son derivados precisamente por el voraz apetito de controlar las reservas de petróleo y gas en el mundo”, expresó el sindicato en su misiva.

El gremio petrolero enfatizó además que la compañía ha aportado más de 180 billones de pesos en impuestos, dividendos y regalías durante los últimos cuatro años, bajo el argumento de que la enajenación del patrimonio público afectaría la seguridad energética de los colombianos.

Ante la controversia generada, la organización sindical anunció que convocará a su base trabajadora y a las comunidades de los territorios petroleros para oponerse a lo que consideran una medida inaceptable, con una advertencia contundente: “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y su patrimonio público más importante para impedir esta traición a la patria”.

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La propuesta alternativa del Centro Democrático incluye también la eliminación o fusión de más de 200 entidades estatales, la ejecución de recortes drásticos en el gasto público y ajustes tributarios diseñados para evitar el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en bienes de la canasta familiar.

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