Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

El expresidente colombiano Álvaro Uribe advirtió este miércoles que Colombia también podría ser blanco de bombardeos, al “albergar terroristas” y al mantener una alianza con el régimen de Nicolás Maduro.

Durante el décimo diálogo presidencial 2025 del grupo IDEA, celebrado en el Miami Dade College, el expresidente señaló que Colombia enfrenta el riesgo de convertirse en objetivo de bombardeos en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Durante su intervención en el foro de expresidentes iberoamericanos, Uribe fue categórico al plantear la disyuntiva que enfrenta su país.

"Corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo, o estamos con la criminalidad, el neocomunismo, el narcoterrorismo o estamos con la democracia", afirmó el expresidente.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión regional, marcado por los recientes ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas y la llegada del mayor portaaviones estadounidense al Caribe el martes pasado.

Uribe defendió el uso legítimo de la fuerza para combatir amenazas a la seguridad nacional, cuestionando la inacción gubernamental frente al narcotráfico.

"Yo pregunto, ¿Qué hace un gobierno cuando hay de por medio esas amenazas contra su seguridad, contra sus familias, contra su juventud? Tiene que reaccionar", planteó Uribe. El exmandatario criticó la pasividad ante el tráfico de drogas: "¿Qué tal entonces la cifra? Mira, están saliendo tantas toneladas de cocaína. El gobierno de Colombia no hace nada efectivo para frenar eso. Maduro facilita la salida. ¿Y entonces pedirle a un gobierno que se quede quieto?", cuestionó, añadiendo que "el ideal sería Naciones Unidas, una fuerza internacional, pero a falta de eso los gobiernos tienen que llenar vacíos".

El evento, realizado bajo el lema América Latina y el fin de sus dictaduras, reunió a expresidentes iberoamericanos, incluyendo a José María Aznar, Andrés Pastrana, Tuto Quiroga y Jamil Mahuad, entre otros.

Durante el mismo encuentro, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, vinculó las actuales políticas migratorias de la administración Trump, incluidos los arrestos y redadas de ICE, a la incapacidad bipartidista para aprobar una reforma migratoria integral.

"Aquí lo que estamos viendo es la incapacidad que tuvieron los dos partidos de Estados Unidos de pasar la reforma migratoria por la que muchísimos aspiramos en nuestra región, pero también aquí en este país, por 30 años", señaló Chinchilla.