Zelenski y Marco Rubio sostienen su primer contacto oficial en medio de crecientes tensiones por el suministro militar y de inteligencia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este martes una conversación oficial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el primer intercambio público entre ambas administraciones desde que Kiev denunciara trabas operativas en el suministro de apoyo por parte de Washington.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el mandatario ucraniano calificó el diálogo de sustancial y agradeció la disposición del jefe de la diplomacia norteamericana, en un momento marcado por tensiones bilaterales derivadas de limitaciones en la inteligencia táctica, el uso operativo de la red Starlink y el retraso en la recepción de misiles antibalísticos.

Zelenski expuso ante el titular del Departamento de Estado las preocupaciones relativas a las restricciones de conectividad en los equipos militares ucranianos y la falta de fluidez en los reportes sobre lanzamientos de proyectiles rusos, factores que, según el Gobierno europeo, menoscaban su capacidad de defensa aérea ante los ataques continuos.

“Le estoy agradecido por su disponibilidad a ayudar y por su posición clara”, expresó el líder ucraniano tras abordar la urgencia de destrabar los lotes de interceptores para sistemas de defensa antimisiles adquiridos previamente por socios europeos.

Este encuentro diplomático de alto nivel se produce en un escenario de intensa fricción geopolítica, donde el Ejecutivo norteamericano exige prudencia en las operaciones contra la infraestructura energética rusa a cambio de mantener los flujos de asistencia militar a Kiev.

La reanudación del canal de diálogo bilateral busca encauzar las diferencias logísticas y estratégicas entre Washington y las autoridades ucranianas, justo cuando informes confirman la alta vulnerabilidad de las reservas de defensa antiaérea en medio de la persistente ofensiva de bombardeos rusos.

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Ante este panorama en el frente, el análisis conjunto de los requerimientos de defensa evidencia la complejidad de las negociaciones en torno al sostenimiento de las capacidades operativas ucranianas.