NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Nayib Bukele
Programa: El Informativo

El contundente anuncio de Bukele: “El Salvador es un aliado para erradicar a las pandillas en Haití”

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El Salvador apoyará a Haití en la lucha contra los grupos criminales que amenazan a la población, así lo prometió el presidente Nayib Bukele, quien envió un mensaje al pueblo de Haití recurriendo a la figura del prócer Jean-Jacques Dessalines para respaldar el despliegue de tropas salvadoreñas en la isla. Bukele dijo que mantienen al país en la miseria, y afirmó que el contingente de su gobierno, que integra la misión de apoyo a la seguridad de la ONU, actúa como un aliado para arrebatarle el control territorial a los terroristas que atemorizan al pueblo de Haití.

También le puede interesar

Nayib Bukele | Foto: AFP
Nayib Bukele

El contundente anuncio de Bukele: “El Salvador es un aliado para erradicar a las pandillas en Haití”

Expediente de investigaciones internacionales de las que ha sido objeto Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Si de verdad Delcy quiere paz, que mande los presos a sus familias": madre de Magbis Rondón Reyes

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart - Foto AFP
Jesús Armas

"La reelección de María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez es algo muy importante para los venezolanos": Jesús Armas

Victoria demócrata | Foto: AFP
Demócratas y Republicanos

Históricas elecciones: demócratas arrebatan gobernaciones en estados tradicionalmente republicanos

homenaje a Jesús de Miguel tras su fallecimiento / FOTO: Captura de pantalla
España

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Delcy anuncia plan económico hasta 2040 en medio de protestas por apagones - Foto: AFP/Captura video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia plan económico hasta 2040 mientras Venezuela enfrenta crisis eléctrica y protestas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ratifica la irresponsabilidad y arbitrariedad de este régimen”: sociólogo sobre Navidad adelantada en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

El contundente anuncio de Bukele: “El Salvador es un aliado para erradicar a las pandillas en Haití”

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella encaró a capturados en Cúcuta - Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

"Mira cómo están de asustados, se les siente el miedo hasta acá": Abelardo de la Espriella encaró a capturados en Cúcuta tras orden de militarizar la ciudad

ELN | Foto AFP
El Punto Clave

Nuevas imágenes del ataque del régimen de Venezuela al ELN en frontera: captaron modernas aeronaves

Hugo Chávez | Foto: AFP
El Punto Clave

"El plan frontera": así fue estrategia del chavismo que fortaleció al ELN por décadas en Venezuela

Delcy anuncia plan económico hasta 2040 en medio de protestas por apagones - Foto: AFP/Captura video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia plan económico hasta 2040 mientras Venezuela enfrenta crisis eléctrica y protestas

homenaje a Jesús de Miguel tras su fallecimiento / FOTO: Captura de pantalla
España

Abogado explica lo que puede pasar con el arquero Jesús Owono, involucrado en la muerte del jugador Jesús de Miguel

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Foto AFP
Elliott Abrams

Entrevista | "EE. UU. está aceptando que el regreso de María Corina traería un cambio": Elliott Abrams

Papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV

Universidad de un país sudamericano distingue al papa León XIV: de esto trata el reconocimiento

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele da ultimátum a pandillas haitianas para que liberen a soldados salvadoreños secuestrados en Puerto Príncipe: "Podemos terminar con sus pandillas también"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto AFP
Elliott Abrams

Entrevista | "EE. UU. está aceptando que el regreso de María Corina traería un cambio": Elliott Abrams

Papa León XIV | Foto: EFE
Papa León XIV

Universidad de un país sudamericano distingue al papa León XIV: de esto trata el reconocimiento

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele da ultimátum a pandillas haitianas para que liberen a soldados salvadoreños secuestrados en Puerto Príncipe: "Podemos terminar con sus pandillas también"

Terremoto en Panamá | Foto: EFE
Terremoto en Panamá

¿Por qué el terremoto en Panamá no dejó muertos, mientras los de Colombia y Venezuela sí?

Shakira | Foto AFP
Shakira

Esta es la nueva iniciativa impulsada por Shakira para las mujeres latinoamericanas que buscan nuevas oportunidades académicas

Fuerza Pública de Colombia capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’-Foto: tomada de X @mindefensa
Cali

Fuerza Pública de Colombia capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’ el temido cabecilla de extorsión y terrorismo del ELN

Petro - EFE
Colombia

"Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe": Petro ante reclamo de Abelardo de la Espriella por "reservas insuficientes" que encontró para enfrentar fenómeno de El Niño

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023