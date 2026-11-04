El contundente anuncio de Bukele: “El Salvador es un aliado para erradicar a las pandillas en Haití”

El Salvador apoyará a Haití en la lucha contra los grupos criminales que amenazan a la población, así lo prometió el presidente Nayib Bukele, quien envió un mensaje al pueblo de Haití recurriendo a la figura del prócer Jean-Jacques Dessalines para respaldar el despliegue de tropas salvadoreñas en la isla. Bukele dijo que mantienen al país en la miseria, y afirmó que el contingente de su gobierno, que integra la misión de apoyo a la seguridad de la ONU, actúa como un aliado para arrebatarle el control territorial a los terroristas que atemorizan al pueblo de Haití.