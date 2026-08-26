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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Petróleo en Venezuela
Programa: La Tarde

La millonada que podría captar Venezuela para recuperar la industria petrolera cuando haya transición democrática

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Expertos petroleros advierten que recuperar la industria y atraer grandes capitales extranjeros a Venezuela pasa necesariamente por un cambio en el sistema de gobierno y por recuperar la seguridad jurídica. Señalan que mientras persistan los antecedentes de expropiaciones y contratos incumplidos, será difícil generar confianza entre los inversionistas. Sin embargo, ante una eventual transición democrática, estiman que Venezuela podría captar más de 100 mil millones de dólares para reconstruir su industria petrolera y reactivar su economía.

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