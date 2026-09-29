Así fue el asesinato de Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal y más conocido como ‘Jhon Calzones’: videos registraron el momento exacto del ataque a disparos

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’, fue asesinado en la mañana de este martes 29 de septiembre, luego de ser víctima de un ataque armado en su finca La Selvita, ubicada en el sector de La Guafilla, zona rural de la capital de Casanare.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, Torres recibió cuatro impactos de arma de fuego en el pecho. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después. El centro asistencial estableció su muerte a las 12:33 p. m., según información divulgada posteriormente.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó inicialmente el atentado y señaló que la Policía había reportado la captura de un presunto responsable. Posteriormente, se conoció que se trata de un menor de edad, mientras las autoridades avanzan en la identificación y búsqueda de las demás personas que habrían participado en el crimen.

Asimismo, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de cámaras de seguridad que registrarían el momento exacto de los disparos. En los videos conocidos por medios locales se observa la llegada de dos hombres en una motocicleta a la finca, mientras uno de ellos habría descendido y disparado contra Torres antes de escapar del lugar. Las autoridades deberán establecer plenamente la identidad de los involucrados y las circunstancias que rodearon el homicidio.

Cabe resaltar que el asesinato vuelve a poner en el centro de la atención la trayectoria de Torres, quien llegó a la Alcaldía de Yopal en circunstancias que generaron amplia repercusión nacional. En las elecciones de 2015 obtuvo 24.515 votos, equivalentes al 34,33 % de la votación, mientras permanecía privado de la libertad.

Torres había sido procesado por urbanización ilegal por el proyecto Ciudadela La Bendición. En 2017 recibió una condena de 45 meses de prisión y, tras las decisiones judiciales relacionadas con el caso, no pudo completar su periodo como alcalde. Además, en 2016 fue capturado dentro de otra investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, proceso en el que la Fiscalía señalaba un incremento patrimonial cercano a los 50.000 millones de pesos.

Finalmente, se recuerda también que el exalcalde había protagonizado una controversia reciente con el periodismo regional. El 27 de febrero de 2026 agredió físicamente al periodista Martín Mesa, director de El Nuevo Oriente, hecho que fue rechazado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Ahora, las autoridades investigan quién ordenó y quiénes ejecutaron el asesinato de Jhon Jairo Torres, mientras avanzan las diligencias judiciales contra el menor de edad aprehendido por su presunta participación en el crimen.