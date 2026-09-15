¿Furia en el fútbol español? presidente de La Liga advierte sobre reacción que habría si final del Mundial 2030 se entrega a Marruecos

En una declaración que amenaza con provocar un terremoto político e institucional en el deporte global, el presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró este martes que España debería “repensar” seriamente su candidatura para la Copa del Mundo de 2030 organizada de manera conjunta con Portugal y Marruecos si Gianni Infantino resulta reelecto como presidente de la FIFA.

Durante su intervención en el World Football Summit (WFS) celebrado en Madrid, el dirigente de la patronal del fútbol español arremetió sin contemplaciones contra el máximo representante del balompié mundial.

De acuerdo con Tebas, la continuidad de Infantino al frente del organismo representaría “una vergüenza” e inhabilitar cualquier posibilidad equitativa para la sede europea.

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“Si Infantino es reelegido, las posibilidades de que España tenga esa final son ínfimas. Hay que repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, no sé si salirse o no, pero sí replantearlo”, sentenció de manera contundente.

Por otra parte, Tebas acusó al actual presidente de la FIFA de sostener un “sistema clientelar” basado en el sometimiento económico de federaciones pequeñas, además de cuestionar duramente su credibilidad ética.

La tensión diplomática se trasladó al terreno deportivo cuando el directivo se refirió a la reciente polémica generada por el futbolista marroquí del Real Betis, Ez Abde, en la que contextualizó los roces entre ambas naciones como parte de un “problema de invasión y no de simple migración” respecto a la soberanía de Ceuta.

De esta manera, el pulso por la sede del partido más importante del planeta escala a un nivel sin precedentes, y pone en jaque el histórico acuerdo tripartito y evidenciando una fractura total entre el fútbol profesional español y la cúpula de la FIFA antes de las elecciones del organismo en marzo.