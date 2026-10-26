Claudia Macero asegura que tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela está previsto un trabajo "firme de acompañamiento a la transición" en alianza con EE. UU.

La líder de la democracia y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo y fue recibida por una multitud en las calles.

Machado regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio y fue recibida por miles de personas que se volcaron a las vías en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

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Claudia Macero, vocera de Machado, declaró que el objetivo de la líder democrática es acompañar la transición y trabajar conjuntamente con el gobierno de Donald Trump.

"Ahora lo que está previsto es un trabajo muy firme de acompañamiento a esta transición, de trabajar con EE. EE. UU., ahora con un sello: el de la gente y los ciudadanos", declaró durante una entrevista con la emisora local Unión Radio.

A su vez, declaró que Machado "ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que su retorno fue "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

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Macero consideró que la llegada de Machado responde a "un proceso de transición que requiere a todas las partes" y que "no puede dejar por fuera a María Corina".

"No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa", acotó.

Machado regresa nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

Aunque hasta ahora se desconoce su agenda, Macero asegura que "en las próximas horas ella debería dirigirse al país".