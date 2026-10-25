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Domingo, 25 de octubre de 2026
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“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Avanza la caravana de María Corina Machado rumbo a Caracas tras regresar a Venezuela. Miles de venezolanos han salido a las diferentes calles por donde va la ruta de la caravana de la líder de la democracia y gritaron arengas contra la dictadura. “Fuera Delcy, fuera Delcy”, fue uno de los coros de las personas que ven en la Nobel de Paz una esperanza para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela y, lo más importante, poderle fin al régimen iniciado por Hugo Chávez.

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