“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

Avanza la caravana de María Corina Machado rumbo a Caracas tras regresar a Venezuela. Miles de venezolanos han salido a las diferentes calles por donde va la ruta de la caravana de la líder de la democracia y gritaron arengas contra la dictadura. “Fuera Delcy, fuera Delcy”, fue uno de los coros de las personas que ven en la Nobel de Paz una esperanza para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela y, lo más importante, poderle fin al régimen iniciado por Hugo Chávez.