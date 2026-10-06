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Narcoterrorismo

Capturan a alias “La Morocha” en Caquetá: Asestan duro golpe a la cabecilla de la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete bajo el mando de alias Calarcá

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan a alias “La Morocha” en Caquetá-Foto: Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Capturan a alias “La Morocha” en Caquetá-Foto: Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
El Ejército y la Policía de Colombia capturaron en Cartagena del Chairá a la cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete junto a su esquema de seguridad.

Unidades conjuntas del Ejército Nacional y la Policía de Colombia asestaron un certero golpe a las estructuras delictivas del sur del país al capturar a Diana Milena Agudelo Salazar, conocida en el mundo criminal con el alias de “La Morocha”.

El operativo militar y policial tuvo lugar en la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, donde las tropas sorprendieron a la señalada cabecilla de la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete en compañía de dos integrantes de su esquema de protección.

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Durante la diligencia judicial de registro y control, los efectivos de la Fuerza Pública incautaron una pistola y una escopeta con las que el grupo pretendía oponer resistencia a la acción del Estado.

Las investigaciones de inteligencia militar confirman que la detenida registraba tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como utilización o tenencia de material explosivo de uso privativo de las Fuerzas Militares.

“El despliegue coordinado de las tropas logró la neutralización de la principal articuladora de las finanzas y de la presión extorsiva en esta zona del Caquetá. Con la captura de alias La Morocha golpeamos el mando de la estructura Rodrigo Cadete, lo que ratifica el compromiso inquebrantable de las instituciones con la protección de la población civil”, señalaron los mandos de la Fuerza Pública tras el éxito del procedimiento.

El prontuario de la capturada abarca conductas de alta gravedad social, entre las que destacan el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el cobro de extorsiones a comerciantes rurales, la facilitación de rutas de narcotráfico, el homicidio selectivo y la ejecución de desplazamientos forzados.

Asimismo, las autoridades le atribuyen la expansión violenta de cultivos de uso ilícito y la expulsión reciente de seis ciudadanos de sus predios, entre ellos cinco menores de edad rescatados oportunamente por el Ejército.

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Con este resultado operativo, la administración del presidente Abelardo de la Espriella reafirma el avance de la estrategia nacional “Patria Milagro”, que busca el desmantelamiento integral de las redes armadas al margen de la ley.

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