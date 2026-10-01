NTN24
Jueves, 01 de octubre de 2026
Jueves, 01 de octubre de 2026
Apagones

Agobiados por los incontables cortes eléctricos, carabobeños quemaron gran valla del gobernador chavista Rafael Lacava

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Queman gran valla del gobernador chavista Rafael Lacava en Carabobo - Fotos: X
Queman gran valla del gobernador chavista Rafael Lacava en Carabobo - Fotos: X
El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas.

Ciudadanos del estado Carabobo (Venezuela) trancaron la Autopista Regional del Centro (ARC) con motivo de una protesta por los incontables apagones en la región.

o

En medio de la protesta, quemaron una gran valla con el rostro del gobernador chavista Rafael Lacava.

El suceso ocurrió durante la noche del miércoles 30 de septiembre.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

o

Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

o

El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

Temas relacionados:

Apagones

Carabobo

Apagones Venezuela

Cortes eléctricos

Rafael Lacava

Dictadura

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Cilia Flores no se resigna a estar en prisión: esta es su nueva maniobra ante la ley de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump pidió a corte que finalice la investigación por posible desacato judicial tras expulsión de venezolanos a El Salvador

Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Delcy Rodríguez y Donald Trump | Fotos: EFE
Donald Trump

Atención: Trump pidió a Delcy Rodríguez elecciones en Venezuela ¿Cuál sería la fecha que contemplan?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump pidió a corte que finalice la investigación por posible desacato judicial tras expulsión de venezolanos a El Salvador

Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Delcy Rodríguez y Donald Trump | Fotos: EFE
Donald Trump

Atención: Trump pidió a Delcy Rodríguez elecciones en Venezuela ¿Cuál sería la fecha que contemplan?

Festival Cordillera / FOTO: Instagram: @cordillerafestival
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2026: Estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta para disfrutar del evento

Terremoto Venezuela | Foto EFE
Venezuela

Venezuela cumple un mes sin actualizar las cifras del terremoto y deja sin respuesta interrogantes sobre la evolución de la emergencia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Gobierno de Estados Unidos

Por "la incompetencia y el caos" del Gobierno Petro, Estados Unidos descertifica a Colombia

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023