NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Delcy Rodríguez

Sin fecha ni procesos concretos, Delcy Rodríguez vuelve hablar de un proceso electoral sin especificar una fecha

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de pantalla tomada del Canal estatal VTV de Venezuela, Delcy Rodríguez-Foto EFE
Captura de pantalla tomada del Canal estatal VTV de Venezuela, Delcy Rodríguez-Foto EFE
En medio de las presiones internacionales para abrir espacios democráticos, la jefa encargada de la dictadura evitó fijar plazos claros para unas futuras elecciones en Venezuela.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la nación transita hacia una supuesta transformación institucional, económica y cultural, aunque evitó comprometerse con un calendario preciso para la realización de comicios presidenciales transparentes.

Durante una alocución oficial, sostuvo que el horizonte político del país caribeño “no se mide con una fecha en el calendario”.

o

De esa manera subordinó la celebración de elecciones a un proceso de reformas jurídicas y administrativas gestionado de manera unilateral por las estructuras del Estado.

“Un anuncio no vale por lo que promete, vale por lo que se cumple”, aseveró Rodríguez al justificar la necesidad de consolidar un marco de control institucional antes de convocar a cualquier proceso electoral que, según sus palabras, debe constituir “una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.

Su postura dilata las exigencias de apertura democrática planteadas por la comunidad internacional y por los venezolanos que reclaman garantías concretas y la renovación total de los poderes públicos para superar la profunda crisis de legitimidad que padece el país sudamericano.

o

En su intervención, también defendió el alcance de una proyectada ley de amnistía y el desarrollo de una consulta nacional enfocada en el sistema de justicia penal.

En desarrollo.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Elecciones

Venezuela

Regimen chavista

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"Delcy tiene derecho a la pataleta": Dignora Hernández tras llegada de María Corina Machado a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
coordinador de Vente Venezuela Antonio delgado-Foto Ilustrada Canva
Secuestro

Vente Venezuela denuncia que el régimen secuestró arbitrariamente a Antonio Delgado, líder opositor en Trujillo que padece graves afecciones de salud

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Mario Díaz-Balart, legislador republicano-Foto: EFE
Régimen cubano

“Apuesto mi casa a que el régimen de Cuba no sobrevive en la era Trump”: Mario Díaz-Balart

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Logo de Apple - Foto: EFE
Apple

Apple incursiona en nuevo producto para el hogar: fecha de lanzamiento y precio

coordinador de Vente Venezuela Antonio delgado-Foto Ilustrada Canva
Secuestro

Vente Venezuela denuncia que el régimen secuestró arbitrariamente a Antonio Delgado, líder opositor en Trujillo que padece graves afecciones de salud

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Mario Díaz-Balart, legislador republicano-Foto: EFE
Régimen cubano

“Apuesto mi casa a que el régimen de Cuba no sobrevive en la era Trump”: Mario Díaz-Balart

Periodistas | Foto referencia: Canva
Bogotá

En video quedó captado intento de robo de celular que hicieron dos ciclistas a un periodista en Bogotá: "Mejor lo guardo"

Fotos: Megacárcel Renacer
Megacárcel Renacer

Así se ve por dentro la primera megacárcel del gobierno de Abelardo de la Espriella: celdas cara a cara tipo EE. UU.

Foto: Represión en Cuba
Régimen cubano

Inaudito: régimen de Cuba condenó a dos años de "Limitación de libertad" a influencer y su mamá por grabar a un policía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023