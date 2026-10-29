Sin fecha ni procesos concretos, Delcy Rodríguez vuelve hablar de un proceso electoral sin especificar una fecha

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la nación transita hacia una supuesta transformación institucional, económica y cultural, aunque evitó comprometerse con un calendario preciso para la realización de comicios presidenciales transparentes.

Durante una alocución oficial, sostuvo que el horizonte político del país caribeño “no se mide con una fecha en el calendario”.

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De esa manera subordinó la celebración de elecciones a un proceso de reformas jurídicas y administrativas gestionado de manera unilateral por las estructuras del Estado.

“Un anuncio no vale por lo que promete, vale por lo que se cumple”, aseveró Rodríguez al justificar la necesidad de consolidar un marco de control institucional antes de convocar a cualquier proceso electoral que, según sus palabras, debe constituir “una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.

Su postura dilata las exigencias de apertura democrática planteadas por la comunidad internacional y por los venezolanos que reclaman garantías concretas y la renovación total de los poderes públicos para superar la profunda crisis de legitimidad que padece el país sudamericano.

En su intervención, también defendió el alcance de una proyectada ley de amnistía y el desarrollo de una consulta nacional enfocada en el sistema de justicia penal.

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