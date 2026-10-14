NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Dictadura en Venezuela

Repostean video en redes de la exdefensora del pueblo afín al chavismo justificando la tortura en Venezuela: "Tiene un sentido, se usa para obtener una confesión"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, dictador venezolano / Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo afín al chavismo / Hombre en una prisión - Fotos: EFE / X / Pexels
Nicolás Maduro, dictador venezolano / Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo afín al chavismo / Hombre en una prisión - Fotos: EFE / X / Pexels
El audiovisual nuevamente fue cuestionado por múltiples usuarios en diferentes plataformas digitales.

La tortura en Venezuela se mantiene como un tema crítico de tendencia. Tras la captura y extracción del dictador Maduro, la comunidad internacional ha prestado más atención a este asunto.

o

Al respecto, recientemente varios usuarios de redes sociales reposteaste un video de la exdefensora del pueblo afín al chavismo, Gabriela Ramírez, justificando la tortura en el país controlado por una dictadura.

Fue a mediados del mes de marzo del año 2014 que Ramírez generó fuertes críticas tras ofrecer declaraciones sobre los abusos denunciados durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaban en el país.

o

Sus palabras provocaron reacciones de rechazo entre sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"La tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos", expresó Ramírez.

o

"La tortura se emplea para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza", agregó.

Dicho audiovisual nuevamente fue cuestionado por múltiples usuarios en diferentes plataformas digitales.

"La verdad, muchos tienen memoria corta; este es el daño que el chavismo le ha hecho al país, quieren tapar el sol con un dedo y las cosas no son así", dijo una usuaria en la red social X.

"Es una mancha difícil de borrar, mucha gente murió, millones de personas se fueron del país, las familias quedaron demembradas; esta es la verdadera cara de la narcodictadura", acotó otro navegador de internet, también en X.

Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo de Venezuela entre 2007 y 2014, reside actualmente en España, donde emigró tras "romper vínculos" con el régimen de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Tortura

Chavismo

centros de tortura

Comunidad internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No hay duda de que los Rodríguez entregaron a Maduro": analista por retiro del hermano de Delcy de la lista OFAC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Operaron desde el espacio y con sistemas electromagnéticos: nuevos detalles de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
OEA sobre Nicaragua

Avanza importante reunión de la OEA en Washington tras afirmación del dictador Daniel Ortega acerca de que "no habrá más elecciones" en Nicaragua

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

De la diplomacia a maletas con droga: venezolanos detenidos en Madrid eran funcionarios del régimen

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
OEA sobre Nicaragua

Avanza importante reunión de la OEA en Washington tras afirmación del dictador Daniel Ortega acerca de que "no habrá más elecciones" en Nicaragua

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

De la diplomacia a maletas con droga: venezolanos detenidos en Madrid eran funcionarios del régimen

Familia en Venezuela improvisa para usar la licuadora en medio de la crisis eléctrica / Apagones en Venezuela - Fotos: X / EFE
Apagones

Con taladro inalámbrico: así es como una familia en Venezuela improvisa para usar la licuadora en medio de la crisis eléctrica

Motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Venezuela) - Fotos: Instagram
Colisión

Accidente y fuga: motorizado resultó lesionado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de La Urbina

Alex Saab - Foto: EFE
Álex Saab

Estuvimos en la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable: esto fue lo que pasó

Groenlandia ha sido uno de los puntos claves de seguridad de la administración Trump-Foto: AFP
Groenlandia

Dinamarca celebró el acuerdo "vinculante" con Trump sobre Groenlandia que impide que "adversarios" como Rusia y China establezcan bases en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023