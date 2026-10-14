Repostean video en redes de la exdefensora del pueblo afín al chavismo justificando la tortura en Venezuela: "Tiene un sentido, se usa para obtener una confesión"

La tortura en Venezuela se mantiene como un tema crítico de tendencia. Tras la captura y extracción del dictador Maduro, la comunidad internacional ha prestado más atención a este asunto.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos remueve a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, de la lista OFAC o

Al respecto, recientemente varios usuarios de redes sociales reposteaste un video de la exdefensora del pueblo afín al chavismo, Gabriela Ramírez, justificando la tortura en el país controlado por una dictadura.

Fue a mediados del mes de marzo del año 2014 que Ramírez generó fuertes críticas tras ofrecer declaraciones sobre los abusos denunciados durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaban en el país.

VEA TAMBIÉN "Hecho en revolución": Gobernador chavista del estado Portuguesa inauguró puente que duró menos de 72 horas antes de colapsar o

Sus palabras provocaron reacciones de rechazo entre sectores de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

"La tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos", expresó Ramírez.

"La tortura se emplea para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza", agregó.

Dicho audiovisual nuevamente fue cuestionado por múltiples usuarios en diferentes plataformas digitales.

"La verdad, muchos tienen memoria corta; este es el daño que el chavismo le ha hecho al país, quieren tapar el sol con un dedo y las cosas no son así", dijo una usuaria en la red social X.

"Es una mancha difícil de borrar, mucha gente murió, millones de personas se fueron del país, las familias quedaron demembradas; esta es la verdadera cara de la narcodictadura", acotó otro navegador de internet, también en X.

Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo de Venezuela entre 2007 y 2014, reside actualmente en España, donde emigró tras "romper vínculos" con el régimen de Nicolás Maduro.