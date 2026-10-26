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Embajada

Colombia cambia a su embajadora en Perú por su esposo, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega de 82 años

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Banderas de Colombia y Perú- CANVA
Banderas de Colombia y Perú- CANVA
Thania Vega ya tenía el beneplácito del Gobierno peruano, pero fue reemplazada por el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega en medio del restablecimiento de las relaciones bilaterales.

El Gobierno de Colombia cambió a la persona propuesta para ocupar la embajada en Perú y puso en su lugar al esposo de la designada de inicio: el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien es conocido por su papel en la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985.

La decisión se conoció el lunes 26 de octubre. Thania Vega, exsenadora del partido Centro Democrático, recibió el beneplácito de Perú, el visto bueno diplomático que deja avanzar con la designación de un embajador. No obstante, el Gobierno colombiano decidió sustituirla por su esposo, de 82 años.

El cambio llamó la atención porque Colombia y Perú contemplan recomponer sus relaciones diplomáticas, afectadas desde 2023 por diferencias entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte, luego de la destitución del entonces presidente peruano Pedro Castillo. Pese a que los dos países han dado pasos para normalizar los vínculos, el nombramiento de un nuevo embajador refleja un trámite adicional.

El beneplácito concedido a Thania Vega no se transfiere de forma automática a su esposo. Por esto mismo, la Cancillería colombiana tiene que gestionar la aprobación de Perú para que Plazas Vega pueda asumir formalmente el cargo.

Plazas Vega fue comandante de la Escuela de Caballería del Ejército y tuvo un papel destacado en la operación militar para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985.

Su nombre quedó ligado a los procesos judiciales por la desaparición forzada de personas que salieron con vida del edificio y quedaron bajo custodia militar.

En 2010 fue condenado a 30 años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en diciembre de 2015 por falta de pruebas suficientes. Además, estuvo privado de la libertad por varios años.

En septiembre de 2026, un jurado federal de Miami igualmente determinó que no era civilmente responsable en una demanda que tiene relación con la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán por los hechos del Palacio de Justicia. Ese fallo civil en Estados Unidos es diferente del proceso penal que se adelantó en Colombia.

Su designación como embajador de igual forma genera preguntas por su trayectoria: Plazas Vega no tiene una carrera diplomática conocida. Entre los retos de la misión en Lima van a estar la de fortalecer la cooperación bilateral, impulsar los vínculos económicos y abordar asuntos de seguridad en la frontera compartida.

De momento, el Gobierno colombiano cambió su candidato para la embajada, pero Plazas Vega tendrá que completar el procedimiento diplomático correspondiente previo a asumir oficialmente el cargo.

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