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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Irán

Irán recibe el primer vuelo de una compañía internacional desde el comienzo de la guerra y tras una exención de EE. UU.

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
La televisión estatal emitió un breve vídeo del aterrizaje del vuelo de Iraqi Airways en Teherán, procedente de Nayaf, ciudad sagrada para los musulmanes chiítas, y añadió que se trataba de un vuelo de ida y vuelta.

El primer vuelo comercial operado por una aerolínea extranjera con destino a Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio aterrizó este jueves, según informaron los medios estatales, después de que Estados Unidos concediera una exención de sanciones a la aerolínea nacional iraquí para volar a la república islámica.

La televisión estatal emitió un breve vídeo del aterrizaje del vuelo de Iraqi Airways en Teherán, procedente de Nayaf, ciudad sagrada para los musulmanes chiítas, y añadió que se trataba de un vuelo de ida y vuelta.

"Operado por Iraqi Airways, el vuelo despegó del aeropuerto de Nayaf y aterrizó con éxito en el aeropuerto Imam Khomeini de Teherán a las 6:50 (03:20 GMT)", informó la televisión estatal.

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El mes pasado, el Ministerio de Transportes de Irak anunció que Estados Unidos había concedido a Iraqi Airways una exención para volar a Irán, y un funcionario declaró a la AFP que esta exención se aplicaba a los peregrinos que viajaban entre Irán y Nayaf.

El gobierno iraquí también anunció la semana pasada un acuerdo con Estados Unidos que permite a las aerolíneas iraníes, con excepción de Mahan Air, operar vuelos diarios desde y hacia Nayaf, ciudad donde se encuentra uno de los santuarios más venerados del islam chií.

Esto se produjo después de que Washington impusiera restricciones a la industria de la aviación iraní el mes pasado, prometiendo una postura firme contra las empresas que la apoyan.

Como consecuencia de las sanciones, las principales aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar vuelos internacionales tras la imposición de prohibiciones por parte de varios países.

A finales de septiembre, Irán presentó una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo de la ONU con sede en Montreal, por las sanciones estadounidenses.

Para los iraníes que desean entrar o salir del país, los destinos en la vecina Turquía son ahora las principales opciones de vuelo.

Las rutas a Afganistán, Pakistán, China, Rusia, Malasia y Tailandia también siguen estando disponibles con aerolíneas iraníes, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, anteriormente el destino más importante de Oriente Medio para las aerolíneas iraníes, han suspendido los vuelos de estas.

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