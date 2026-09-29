Esta es la cifra que pagó el Gobierno Petro por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero: es una suma millonaria

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Fabián Blanco Rodríguez, reveló este martes, 29 de septiembre, ante el Congreso de la República cuánto le costó al Estado colombiano el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, joven que estuvo vinculada al Gobierno de Gustavo Petro y que ha protagonizado varias polémicas.

Durante una sesión de control político, el funcionario se refirió a algunos de los esquemas de protección que han sido asignados por la entidad y entregó una cifra que llamó la atención: la protección de Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

“Juliana Guerrero: 739 millones de pesos costó el esquema de Juliana entre marzo de 2025 y septiembre de 2026”, señaló Blanco durante su intervención.

La cifra comprende alrededor de un año y medio de medidas de protección financiadas con recursos públicos.

El caso de Guerrero ya había generado cuestionamientos desde 2025 y 2026 debido a la asignación de medidas de protección, pese a que, posteriormente, dejó de ocupar cargos dentro del Gobierno nacional.

En abril de este año se conoció una resolución de la UNP, fechada el 13 de mayo de 2025, en la que se establecía que Guerrero tenía un nivel de riesgo extraordinario cuando se desempeñaba como secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior. Para entonces, las medidas contemplaban un vehículo blindado y dos escoltas.

La situación volvió a generar controversia después de la salida del Gobierno Petro. En agosto de 2026, la UNP inició una revisión de distintos esquemas asignados durante la anterior administración y determinó retirar las medidas de protección de Guerrero. La decisión, según reportes de ese momento, podía ser apelada.

Finalmente, la Procuraduría abrió una indagación relacionada con los esquemas de seguridad asignados a Guerrero y Gabriela Muñoz.

El Ministerio Público pidió información sobre los estudios de riesgo, las solicitudes de protección y las decisiones adoptadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).