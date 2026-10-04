De la Espriella no flaquea y ataca fuertemente al crimen con nuevos golpes en Colombia: capturan a alias ‘Camilo’ y alias ‘Salchichón’

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció sus más recientes golpes contra el narcoterrorismo en distintas zonas del país.

En primera instancia, De la Espriella informó que la Policía capturó en Ibagué a alias “Camilo”, a quien señaló como explosivista y sicario del frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, requerido por homicidio y porte de armas.

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“Es investigado por su participación en el atentado del 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos”, detalló.

Por otro lado, el mandatario colombiano indicó que en Sardinata, Norte de Santander, el Ejército, con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea, localizó un depósito ilegal del frente narcoterrorista Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

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Según el mandatario, en el lugar había “aproximadamente una tonelada de explosivos y 100 granadas hechizas acondicionadas para ataques con drones y plataformas de lanzamiento” que pertenecía a la comisión de alias “Iván”.

En el departamento del Atlántico se ejecutó la Operación Cazador y se logró capturar a Brayan Daniel Carrillo Miele, alias “Salchichón”, cabecilla principal de “Los Porteños”, y al segundo cabecilla de esa organización.

“Durante esta operación se incautaron una pistola Glock de 9 mm, 43 cartuchos, un proveedor de AK-47, un kit de conversión de pistola, ocho celulares, dinero en efectivo, cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estupefacientes y un motor fuera de borda”, informó.

Finalmente, en La Guajira se llevó a cabo la expulsión de 23 extranjeros, el traslado de 260 para procedimientos de verificación y la imposición de 26 medidas correctivas y comparendos.