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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dejó ver duro golpe contra el Clan del Golfo: foto de "narcoterrorista" abatido muestra impactantes detalles en la bolsa con el cuerpo

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
De acuerdo con el mandatario, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo.

Un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja y tres más fueron capturados durante una operación militar desarrollada en la vereda Teguerre, jurisdicción de Riosucio, Chocó, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X.

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De acuerdo con el mandatario, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo.

“En la vereda Teguerre, Riosucio, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional sostuvieron combates contra la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo”, afirmó el jefe de Estado.

El balance preliminar entregado por el presidente también contempla la incautación de cinco armas largas, una corta, tres proveedores para fusil y 104 cartuchos calibre 5,56 milímetros.

Balance preliminar: un narcoterrorista dado de baja, tres capturados, cinco armas largas y una corta incautadas, tres proveedores para fusil y 104 cartuchos calibre 5,56 mm. Además, fueron destruidas ocho minas antipersonales”, indicó.

Durante el mismo procedimiento, las tropas lograron ubicar y destruir ocho minas antipersonales, de acuerdo con la información divulgada por de la Espriella.

El presidente aseguró que la operación hace parte de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que operan en diferentes regiones del país.

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Mi orden ha sido clara: combatir sin tregua a quienes aterrorizan a los colombianos. Vamos por todos”, afirmó Abelardo de la Espriella al referirse al resultado de la operación.

Finalmente, cabe resaltar que esta operación destaca una vez más la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, quien desde la campaña presidencial aseguró que en su Gobierno no tendrá contemplaciones con los grupos criminales y que la única opción que pueden tomar es el sometimiento a la justicia, o las autoridades procederán con la captura o con darles de baja.

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