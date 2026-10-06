NTN24
Martes, 06 de octubre de 2026
Martes, 06 de octubre de 2026
Colombia
Programa: La Mañana

Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia es el país con más ataques con drones explosivos del continente, la organización internacional ACLED identificó que Colombia concentra 97 de los 182 municipios afectados por ataques con drones explosivos en América Latina, liderando la incidencia regional con el 53,3% de los casos. María Fernanda Arocha, analista de Latinoamérica para ACLED organismo independiente de monitoreo de conflictos que proporciona datos y análisis en tiempo real sobre conflictos violentos en todos los países y territorios del mundo, dialogó al respecto con La Mañana de NTN24.

También le puede interesar

Ataques con drones explosivos en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Jorge Martín Frías - Pedro Sánchez (AFP)
España

“Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Flávio Bolsonaro

Bolsonaro forma parte de la lista: así es como Trump ha apoyado a los candidatos de derecha en América Latina

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez

"Demuestra la traición de Delcy a Maduro": Graterol analiza documento que niega inmunidad al dictador

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello justificó cínicamente la controversial Ley del Odio en Venezuela: Esto dijo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El revelador documento que demostraría intervención ilegal del Gobierno Petro a abogados y víctimas de terroristas de las Farc: primicia de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Francisco Barbosa | Fotos: AFP-EFE
Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

Flávio Bolsonaro/ Luiz Inácio Lula Da Silva - Fotos EFE
Elecciones en Brasil

¿Qué significa la victoria de Bolsonaro sobre Lula de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil? María Teresa Belandria analiza

Jorge y Delcy Rodríguez junto a Diosdado Cabello - Foto AFP
Ley

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Régimen confirma presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU en medio del rechazo internacional

Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
ONU

La ONU exige a Estados Unidos rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes bajo custodia durante el 2026

Erick Rodríguez/ Delcy Rodríguez/ ELN - Fotos EFE
ELN

Alerta por expansión del ELN: Ejército de Colombia advierte a toda la región y señala al régimen madurista de proteger a sus cabecillas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Régimen confirma presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU en medio del rechazo internacional

Samuel Eto'o - Foto: EFE
Fútbol

Piden investigar al exdelantero del Barcelona Samuel Eto'o por presuntamente recibir dinero de Rusia por un partido ante Camerún

Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
ONU

La ONU exige a Estados Unidos rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes bajo custodia durante el 2026

Erick Rodríguez/ Delcy Rodríguez/ ELN - Fotos EFE
ELN

Alerta por expansión del ELN: Ejército de Colombia advierte a toda la región y señala al régimen madurista de proteger a sus cabecillas

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Homenaje a víctimas de los atentados del 11-S en EE. UU. - Foto: EFE
11 de septiembre

CIA desclasifica informes sobre Al Qaeda en aniversario 25 del 11-S: un mes antes de los atentados se informó sobre un eventual ataque

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Máxima presión contra Alejandro Betancourt: Senado y Congreso de EE. UU. cuestionan contrato petrolero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023