Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED

Colombia es el país con más ataques con drones explosivos del continente, la organización internacional ACLED identificó que Colombia concentra 97 de los 182 municipios afectados por ataques con drones explosivos en América Latina, liderando la incidencia regional con el 53,3% de los casos. María Fernanda Arocha, analista de Latinoamérica para ACLED organismo independiente de monitoreo de conflictos que proporciona datos y análisis en tiempo real sobre conflictos violentos en todos los países y territorios del mundo, dialogó al respecto con La Mañana de NTN24.