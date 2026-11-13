Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, habría mantenido un tercer amorío con otra empleada de la compañía en medio del escándalo de espionaje

El exdirector ejecutivo de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang, habría sostenido un tercer supuesto vínculo extramatrimonial con otra empleada de la corporación, según revelaron fuentes cercanas a la agencia de noticias Reuters, con lo cual se amplía el alcance de la crisis que motivó su repentina salida de la compañía.

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Esta nueva revelación se suma a los antecedentes dados a conocer previamente sobre sus nexos con Alice Huang exejecutiva vinculada a compras de microprocesadores y señalada por presuntas actividades de espionaje a favor de inteligencia extranjera y con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la firma y subordinada directa del entonces directivo.

Tras trascender la gravedad de estas situaciones y las posibles violaciones a los códigos de conducta corporativa en materia de conflictos de interés, el directorio de la compañía intensificó una auditoría interna e inició una investigación en coordinación con autoridades federales de los Estados Unidos.

Al respecto, el propio empresario reconoció públicamente su responsabilidad mediante un comunicado interno enviado al personal, en el que expresó de forma textual: “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”.

Tras su dimisión formal, la junta directiva designó a la directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina, mientras se evalúan perfiles internos y externos para asegurar la estabilidad operativa y tecnológica de una de las corporaciones con mayor capitalización bursátil a nivel global.

El ex-CEO, quien cofundó la empresa a principios de la década de 1990, aceptó comparecer en una sesión privada ante el Congreso norteamericano para responder por su vínculo con Alice Huang y las derivaciones de seguridad nacional del caso.

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Entre los posibles sucesores internos figuran la propia Colette Kress e Ian Buck, vicepresidente y creador de CUDA, mientras que los nombres externos a la empresa incluyen a Tim Cook, quien recientemente dejó Apple; Johny Srouji, responsable del área de hardware; Rene Haas, director ejecutivo de Arm Holdings; Forrest Norrod, de AMD; Charlie Kawwas, de Broadcom; y Nikesh Arora, de Palo Alto Networks.