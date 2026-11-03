Así se ven los daños en el municipio de Chaparral, en Tolima, tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia

En Colombia se registró un fuerte sismo de magnitud 5.6 que se sintió en varios departamentos sobre las 4:13 AM, hora local. Su epicentro fue el municipio de Chaparral, Tolima, al centro del país, una zona que luego del terremoto del pasado 10 de agosto ha experimentado un aumento en su actividad sísmica. Según varios reportes, el sismo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras.