Irán - EEUU Comando Central de Estados Unidos desmiente reportes sobre la supuesta caída de un helicóptero de la Marina de EE. UU. en el mar Rojo: “Están a salvo y contabilizados”

Helicópteros del Comando Central - AFP

La controversia surgió después de que datos públicos de seguimiento aéreo registraran una señal de emergencia de un helicóptero Sikorsky MH-60R Seahawk.El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este martes 6 de octubre las informaciones difundidas por medios estatales iraníes sobre el supuesto accidente de un helicóptero MH-60R de la Marina estadounidense en el mar Rojo, luego de que la aeronave habría declarado una emergencia durante la noche del lunes. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mando militar calificó los reportes como falsos y aseguró que todas las aeronaves y el personal militar estadounidense desplegados en Medio Oriente se encuentran a salvo y contabilizados. La controversia surgió después de que datos públicos de seguimiento aéreo registraran una señal de emergencia de un helicóptero Sikorsky MH-60R Seahawk mientras sobrevolaba las inmediaciones de Yanbu, en la costa occidental de Arabia Saudita. La alerta habría sido emitida mediante el código 7700, utilizado en aviación para comunicar una emergencia general. Posteriormente, la señal de la aeronave dejó de aparecer en los servicios públicos de rastreo, lo que alimentó las versiones sobre un posible accidente. Sin embargo, esos registros no confirmaban por sí solos que el helicóptero se hubiera estrellado. Debido a esto, los medios iraníes difundieron información que apuntaba a la caída del aparato en el mar Rojo. Frente a esas versiones, CENTCOM sostuvo que no eran ciertas y reiteró que no hay aeronaves ni militares estadounidenses desaparecidos o reportados como accidentados en la región, de acuerdo con su pronunciamiento. Finalmente, cabe resaltar que el episodio se produce en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, en un contexto de operaciones militares estadounidenses y restricciones navales relacionadas con Irán. El CENTCOM informó, además, que hasta el 5 de octubre sus fuerzas habían desviado 130 buques comerciales durante la aplicación del bloqueo naval estadounidense contra embarcaciones vinculadas con puertos iraníes.El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este martes 6 de octubre las informaciones difundidas por medios estatales iraníes sobre el supuesto accidente de un helicóptero MH-60R de la Marina estadounidense en el mar Rojo, luego de que la aeronave habría declarado una emergencia durante la noche del lunes. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el mando militar calificó los reportes como falsos y aseguró que todas las aeronaves y el personal militar estadounidense desplegados en Medio Oriente se encuentran a salvo y contabilizados. La controversia surgió después de que datos públicos de seguimiento aéreo registraran una señal de emergencia de un helicóptero Sikorsky MH-60R Seahawk mientras sobrevolaba las inmediaciones de Yanbu, en la costa occidental de Arabia Saudita. La alerta habría sido emitida mediante el código 7700, utilizado en aviación para comunicar una emergencia general. Posteriormente, la señal de la aeronave dejó de aparecer en los servicios públicos de rastreo, lo que alimentó las versiones sobre un posible accidente. Sin embargo, esos registros no confirmaban por sí solos que el helicóptero se hubiera estrellado. Debido a esto, los medios iraníes difundieron información que apuntaba a la caída del aparato en el mar Rojo. Frente a esas versiones, CENTCOM sostuvo que no eran ciertas y reiteró que no hay aeronaves ni militares estadounidenses desaparecidos o reportados como accidentados en la región, de acuerdo con su pronunciamiento. Finalmente, cabe resaltar que el episodio se produce en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, en un contexto de operaciones militares estadounidenses y restricciones navales relacionadas con Irán. El CENTCOM informó, además, que hasta el 5 de octubre sus fuerzas habían desviado 130 buques comerciales durante la aplicación del bloqueo naval estadounidense contra embarcaciones vinculadas con puertos iraníes.