“Tal vez reglamentar cómo pueden salir los porteros”: experto sobre caso de Jesús de Miguel

Una jugada que terminó en tragedia conmocionó al fútbol español y mundial. El delantero del Andorra Football Club, Jesús de Miguel Alameda, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte impacto con el portero del Tenerife, Jesús Owono, durante la jornada 12 de la segunda división de España. Para hablar sobre este tema, Leonel Díaz González, cardiólogo especializado en cardiología del deporte, conversó con El Informativo de NTN24.