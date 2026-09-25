Comando Central de EEUU ha redirigido 122 buques en su poderoso cerco contra el régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos mantiene su bloqueo contra el régimen de Irán y publicó imágenes de cómo los infantes de marina preparan sus operaciones para cerrar el paso al comercio que pueda beneficiar al régimen de los Ayatolás, de entrenamiento y de vigilancia y control marítimo. Hasta el 25 de septiembre, el Centcom reportó que se han redirigido 122 buques comerciales para garantizar el cumplimiento de la restricción de Washington. La dictadura iraní puso sobre la mesa una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz.