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Martes, 21 de julio de 2026
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Régimen cubano

Importante cadena hotelera internacional anunció su retiro de Cuba por falta de “estabilidad operativa”

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Hotel Melia en La Habana, Cuba - Foto: EFE
Estados Unidos ha decretado en los últimos meses sanciones contra el régimen cubano.

La cadena hotelera española Meliá anunció este martes que dejará de operar totalmente en Cuba a partir del viernes ante "las notables dificultades" en la isla comunista, sometida a una creciente presión de Estados Unidos.

Las últimas sanciones de Estados Unidos "imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa" de las actividades, indicó el grupo con sede en Mallorca, islas Baleares, en un comunicado remitido al supervisor bursátil español (CNMV).

Meliá ya había informado a principios de junio que dejaba de gestionar quince de sus hoteles en Cuba, imitando a otras empresas extranjeras que estaban cortando sus vínculos con el conglomerado económico-militar del régimen cubano Gaesa, sancionado por Washington.

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En ese momento, la empresa española no hizo mención a los otros 19 hoteles que tenía en Cuba y que continuaba operando con el Ministerio de Turismo.

Pero la semana pasada, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, como parte de su campaña de presión económica contra la isla comunista.

La nueva decisión "responde a las persistentes dificultades operativas, legales, económicas y financieras" en Cuba y "que impiden garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad para el desarrollo de la actividad", detalló a la AFP una portavoz de Meliá este martes.

La compañía busca "una transición ordenada y responsable, minimizando en la medida de lo posible el impacto sobre los distintos grupos de interés vinculados a la operación", agregó la portavoz, quien expresó el "agradecimiento" de Meliá por la "trayectoria en Cuba a lo largo de los años".

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Meliá fue la primera cadena hotelera española en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.

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